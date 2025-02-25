Действительно ли в РФ принято решение о завершении войны: в США дали разъяснение

Как передает портал "Комментарии", специалисты Института изучения войны (ISW) считают, что российский диктатор Владимир Путин не намерен заканчивать войну в Украине, и это влияет на россиян, склоняющихся на сторону Кремля по продолжению войны.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Риторика Кремля об относительно быстрых темпах российского продвижения на поле боя в последние месяцы и постоянные официальные заявления о необходимости "денатификации", "демилитаризации" и провозглашения нейтралитета Украины — начальные цели войны, заявленные правителем РФ Владимиром Путиным – вероятно, влияют на все больше и больше", – говорится в сообщении ISW.

Продолжающаяся война России в Украине, однако, отмечают аналитики, напрягает российскую экономику, в том числе из-за роста инфляции, расходования суверенного фонда России и обострения существующего дефицита рабочей силы.

По мнению экспертов, Россия, вероятно, столкнется с рядом материальных, человеческих и экономических проблем через 12-18 месяцев, если украинские войска будут продолжать наносить ущерб российской армии на поле боя с нынешней скоростью, что, вероятно, увеличит экономическое бремя, которое будет испытывать российское население в будущем.

"Путин остается преданным продолжению войны в Украине, несмотря на растущее внутреннее политическое и экономическое давление, и не демонстрирует никаких признаков того, что он переосмысливает свою решимость принудить Украину к капитуляции", – считает эксперты.

Аналитики предполагают, что Путина, похоже, не останавливает идея дальнейшего затягивания войны, несмотря на значительные и, вероятно, неподъемные потери личного состава и техники за последние три года.

И добавляют, что недавние заявления Путина, в которых он исключает возможность заключения мирного соглашения с Украиной, свидетельствуют о его желании затянуть войну.

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