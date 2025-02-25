Действительно ли в РФ принято решение о завершении войны: в США дали разъяснение

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", специалисты Института изучения войны (ISW) считают, что российский диктатор Владимир Путин не намерен заканчивать войну в Украине, и это влияет на россиян, склоняющихся на сторону Кремля по продолжению войны.
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Продолжающаяся война России в Украине, однако, отмечают аналитики, напрягает российскую экономику, в том числе из-за роста инфляции, расходования суверенного фонда России и обострения существующего дефицита рабочей силы.
По мнению экспертов, Россия, вероятно, столкнется с рядом материальных, человеческих и экономических проблем через 12-18 месяцев, если украинские войска будут продолжать наносить ущерб российской армии на поле боя с нынешней скоростью, что, вероятно, увеличит экономическое бремя, которое будет испытывать российское население в будущем.
Аналитики предполагают, что Путина, похоже, не останавливает идея дальнейшего затягивания войны, несмотря на значительные и, вероятно, неподъемные потери личного состава и техники за последние три года.
И добавляют, что недавние заявления Путина, в которых он исключает возможность заключения мирного соглашения с Украиной, свидетельствуют о его желании затянуть войну.
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