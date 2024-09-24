Действительно ли Украине придется попрощаться с территориями: что означает заявление президента Чехии

Президент Чехии Петр Павел заявил, что часть территории Украины останется под оккупацией. Однако, как отметил в эфире "Эспрессо" директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, Павел последовательно выступает за то, чтобы Украина стала членом НАТО и Евросоюза.

Петр Павел

По его словам, президент Чехии является политиком с четкими принципами и его позиции не меняются. В частности, он ранее заявлял, что у Украины будет только один шанс на контрнаступление и продолжает поддерживать это мнение. Павел не боится выражать свою позицию, в отличие от многих западных политиков, часто избегающих четких высказываний, добавил эксперт.

По словам Мусиенко, президент Чехии также откровенно говорит, что Украина, вероятно, не сможет военным путем вернуть все оккупированные территории в ближайшем будущем. Поэтому, по его мнению, нужно искать альтернативные решения, в частности, возможность заморозки конфликта, присоединения Украины к НАТО и применения статьи 5 Североатлантического договора к территориям, которые Украина сможет контролировать.

"То есть он говорит о гарантиях безопасности и отмечает, что Украину нужно принять в НАТО и в ЕС, чтобы было понятно, что Россия не нападет в будущем. Он распространяет мнения, которые слушают отдельные политики, боящиеся их выразить вслух. Павел пытается. демонстрировать себя прагматичным реалистом, но это не означает, что он перестает быть другом Украины.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Петр Павел заявил, что Украина "должна быть реалистичной" относительно своих перспектив возвращения оккупированных территорий.



