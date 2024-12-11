Действительно ли Украина теперь может ударить по Москве и без помощи Запада: детали

Понимая, что западная помощь может в один момент прекратиться, Киев принялся активно разрабатывать и ставить на поток выпуск своего дальнобойного оружия, чтобы иметь возможность наносить удары вглубь российской территории. Основной акцент сделан беспилотниках большой дальности. Но большинство аналитиков в сфере обороны сходятся во мнении, что одних только дронов будет недостаточно. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Washington Post.

Ракета-дрон Паляниця. Фото из открытых источников

В материале говорится, что преимущество беспилотников в том, что их легко и быстро производить, но эксперты предупреждают, что они являются лишь частичным решением многочисленных боевых проблем Украины.

"В долгосрочной перспективе Украина хотела бы иметь два "кулака". Один "кулак" будет потенциалом для доставки ударных пакетов с помощью беспилотников, а второй потенциал будет крылатыми и баллистическими ракетами малой дальности или даже средней дальности", — заявил директор польской консалтинговой компании Rochan в сфере обороны Конрад Музыка.

Указывается, что украинские чиновники ускоряют свои программы по производству крылатых и баллистических ракет. Издание привело в пример такие украинские разработки, как ракета-дрон "Паляниця" и крылатая ракета "Нептун".

В ближайшие месяцы, а возможно, и годы оборонная промышленность будет расширяться еще больше. Украинские чиновники говорят, что развитие собственной военной промышленности имеет ключевое значение для долгосрочной безопасности страны — или даже для ее дальнейшего существования, пишет WP.

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