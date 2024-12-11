Действительно ли Украина теперь может ударить по Москве и без помощи Запада: детали

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Кравцев Сергей
Понимая, что западная помощь может в один момент прекратиться, Киев принялся активно разрабатывать и ставить на поток выпуск своего дальнобойного оружия, чтобы иметь возможность наносить удары вглубь российской территории. Основной акцент сделан беспилотниках большой дальности. Но большинство аналитиков в сфере обороны сходятся во мнении, что одних только дронов будет недостаточно. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Washington Post.
Ракета-дрон Паляниця. Фото из открытых источников
В материале говорится, что преимущество беспилотников в том, что их легко и быстро производить, но эксперты предупреждают, что они являются лишь частичным решением многочисленных боевых проблем Украины.
Указывается, что украинские чиновники ускоряют свои программы по производству крылатых и баллистических ракет. Издание привело в пример такие украинские разработки, как ракета-дрон "Паляниця" и крылатая ракета "Нептун".
В ближайшие месяцы, а возможно, и годы оборонная промышленность будет расширяться еще больше. Украинские чиновники говорят, что развитие собственной военной промышленности имеет ключевое значение для долгосрочной безопасности страны — или даже для ее дальнейшего существования, пишет WP.
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