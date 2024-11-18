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Действительно ли Украина получила разрешение на удары вглубь РФ: что говорят у Зеленского

В ОП посоветовали следить за инфраструктурой россиян и будет ли она уничтожена

18 ноября 2024, 17:39
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Ткачик Олеся

17 ноября ряд международных СМИ сообщил, что США, Франция и Великобритания разрешили Украине наносить удары по территории России. Впоследствии эти публикации были отредактированы, и упоминания о возможности ударов вглубь страны-агрессора исчезли. Как подчеркнул в эфире 24 канала советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, официальная позиция международных партнеров должна быть четкой: Украина, согласно международному праву, имеет полное право защищать себя, а удары по территории России законны в рамках контрнаступления.

Действительно ли Украина получила разрешение на удары вглубь РФ: что говорят у Зеленского

При этом Подоляк подчеркнул, что международное право позволяет обороняющейся стране атаковать объекты противника. Здесь не нужны формальные разрешения. Президент Украины четко заявил: не слова, а ракеты говорят о себе, добавил советник главы ОП.

Он отметил, что в зоне действия украинских ударов, радиусом 250 км от границы, находится 300-350 объектов военной инфраструктуры, в том числе стратегические авиабазы, полигоны и военные производства.

"Пока ничего не изменилось. Если мы увидим уничтожение этой инфраструктуры, то тогда можно будет говорить, что демократическая коалиция наконец-то осознала, какого типа войну ведет Россия, и что, кроме телефонных звонков, нужны соответствующие инструменты принуждения", — отметил Подоляк.

При этом он указал на три ключевых механизма, которые могут заставить Россию изменить подход к войне. Первый – масштабируемые дальнобойные удары. Украина нуждается не только в разрешениях, но и в достаточном количестве соответствующего оружия для эффективного уничтожения военной инфраструктуры РФ. Второй – экономическое давление и усиление санкций против РФ. Третий – пресечение попыток "умиротворения" агрессора.

Подоляк также обратил внимание на стратегическую цель России: страна-агрессор не собирается останавливаться на нынешних оккупированных территориях или воображаемых линиях разграничения. Ее амбиции значительно шире, и это представляет угрозу всему миру.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какие цели выберут ВСУ для ударов по РФ.




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Источник: https://24tv.ua/dozvil-udari-po-rosiyi-vid-ssha-shho-kazhut-pro-tse-ofisi-prezidenta_n2688670
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