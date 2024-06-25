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Действительно ли у ВСУ больше нет дефицита боеприпасов: что происходит на фронте

Солдаты рассказали, что ранее им приходилось ограничивать применение снарядов против врага

25 июня 2024, 13:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украинские защитники, которые дают отпор россиянам на восточном фронте в Донецкой области, все еще проигрывают российским силам по численности, но "снарядный голод", который мучил их в течение нескольких месяцев, когда начали заканчиваться боеприпасы, теперь в прошлом. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters".

Действительно ли у ВСУ больше нет дефицита боеприпасов: что происходит на фронте

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Издание пообщалось с бойцами одного из подразделений в Донецкой области. Теперь они могут стрелять из самоходной гаубицы М-109, как только возникнет необходимость. Военные признаются, что больше нет опасений, что западные 155-миллиметровые снаряды закончатся.

Солдаты рассказали, что ранее им приходилось ограничивать применение снарядов против врага, что ставило под угрозу их способность поддерживать пехоту, продвигающуюся вперед.

Журналисты отмечают, что довольно продолжительное время на фронте "был "снарядный голод". 

"Боеприпасы нормировались очень жестко. Это сказывалось на пехоте, они (россияне) подкрадывались со всех сторон, это вредило пехотинцам", — рассказал 46-летний командир части Василий корреспонденту Reuters.

Однако теперь, подчеркнул он, "снарядного голода" больше нет, и мы работаем хорошо".

В то же время, отмечает 39-летний Олег, пулеметчик того же подразделения, проблема заключается не только в боеприпасах.

"Нас очень мало. Не хватает людей", — сказал он. "У нас нет и половины тех, кто должен быть".

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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/fresh-western-munitions-satiate-ukrainian-forces-shell-hunger-2024-06-25/
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