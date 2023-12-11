Действительно ли у Украины большие проблемы на фронте и есть ли у россиян план Б

Российские оккупационные войска пытаются изо всех сил продавливать оборонительные позиции ВСУ. В частности, самая тяжелая ситуация для Украины по-прежнему в районе Авдеевки. Действительно ли у Украины большие проблемы на фронте и верят ли сами российские генералы в возможность захвата Авдеевки? Портал "Комментарии" разбирался в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

У армий РФ и Украины стоят свои задачи

Политический и военный аналитик, ветеран АТО, экс-командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий в интервью ТСН заявил, что у Украины действительно большие проблемы: мы не достигли на фронте того, чего хотели. Более того, пока тяжелая ситуация даже там, где украинские военные были в обороне.

"Например, Авдеевка, вполне может быть, что мы сдадим ее через некоторое время. И, если мы ее сдадим, то исключительно по той причине, что у нас не хватило людей ее защищать. Да, у нас серьезные проблемы, но почему-то из этого делается вывод, что у наших врагов все идеально. А это мягко говоря не так”, — отметил Евгений Дикий.

По его словам, у России действительно больше проблемы, чем в Украине, еще и умноженные на масштаб "российского бардака". У оккупационной армии хуже положение, чем у нашей. Но просто у украинских военных задачи пока что изменились. У нас стоит задача не просто удержать оборону, а выбросить россиян отсюда. И по возможности в таком состоянии, чтобы они хотя бы скоро не пришли. А у россиян пока стоит задача удержаться в обороне и между тем где-то там по России наскребать новых мобиков. Это разные задачи, объясняет эксперт.

Военный аналитик считает, что у российской армии временно, пока она не соберет силы на новое наступление, задача попроще – удержать оборону. Но проблемы у них в целом больше, чем у нас. У них тоже есть дефицит людей, несмотря на большую мобилизацию.

Можно ожидать третью волну атак на Авдеевку

Военный эксперт Александр Коваленко у себя в Телеграмм высказал мнение, что российские войска готовятся к наступлению на новых участках фронта севернее и южнее Авдеевки. Главная цель подобных действий – в дедлайн показать Кремлю хотя бы какую-то победу.

Также Коваленко считает, что в скором времени можно ожидать третью волну атак на Авдеевку.

Описывая эту волну, эксперт употребил слово "мощная" и указал возможные даты – ближайшие две недели, до конца декабря.

"Однако российские командиры не уверены, что захватят Авдеевку. Поэтому подготовили "план Б": решили параллельно атаковать по всем направлениям: Купянск, Лиман, Бахмут, Марьинку, Угледар. Вместо экономии сил, в связи с высокими потерями в районе Авдеевки, командование ВС РФ избрало вариант рассредоточения и расходования ресурса везде, где они видят перспективу, что-то урвать", — подытожил эксперт.

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