Действительно ли у Украины большие проблемы на фронте и есть ли у россиян план Б

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Кравцев Сергей
Российские оккупационные войска пытаются изо всех сил продавливать оборонительные позиции ВСУ. В частности, самая тяжелая ситуация для Украины по-прежнему в районе Авдеевки. Действительно ли у Украины большие проблемы на фронте и верят ли сами российские генералы в возможность захвата Авдеевки? Портал "Комментарии" разбирался в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Политический и военный аналитик, ветеран АТО, экс-командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий в интервью ТСН заявил, что у Украины действительно большие проблемы: мы не достигли на фронте того, чего хотели. Более того, пока тяжелая ситуация даже там, где украинские военные были в обороне.
По его словам, у России действительно больше проблемы, чем в Украине, еще и умноженные на масштаб "российского бардака". У оккупационной армии хуже положение, чем у нашей. Но просто у украинских военных задачи пока что изменились. У нас стоит задача не просто удержать оборону, а выбросить россиян отсюда. И по возможности в таком состоянии, чтобы они хотя бы скоро не пришли. А у россиян пока стоит задача удержаться в обороне и между тем где-то там по России наскребать новых мобиков. Это разные задачи, объясняет эксперт.
Военный аналитик считает, что у российской армии временно, пока она не соберет силы на новое наступление, задача попроще – удержать оборону. Но проблемы у них в целом больше, чем у нас. У них тоже есть дефицит людей, несмотря на большую мобилизацию.
Военный эксперт Александр Коваленко у себя в Телеграмм высказал мнение, что российские войска готовятся к наступлению на новых участках фронта севернее и южнее Авдеевки. Главная цель подобных действий – в дедлайн показать Кремлю хотя бы какую-то победу.
Также Коваленко считает, что в скором времени можно ожидать третью волну атак на Авдеевку.
Описывая эту волну, эксперт употребил слово "мощная" и указал возможные даты – ближайшие две недели, до конца декабря.
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Ігор
сегодня, 10:12
Поведінка чиновників депутатів всіх владних мажорів хабарників блатних на місцях показує що все ідеально. Коли у будинку пожежа всі хапають відра і гасять її. В Україні такого не відбувається, тільки жеруть у три горла те що дали інші. Жоден не переймається що може втратити те що накрав і свої величезні зарплати та пенсії. Юдеї запрограмували покору - отримали покору.