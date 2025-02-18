Действительно ли у россиян заканчивается артиллерия: почему вояки РФ лишь разводят руками

Россия продолжает свое наступление в Украине. При этом ВСУ продолжают наносить ощутимые удары по живой силе и технике противника. Как обстоят дела с запасами артиллерии у россиян? С каким вооружением самые большие проблемы? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Уничтожение российской артиллерии. Фото из открытых источников

Видим использование Россией очень экзотической северокорейской артиллерии

Военный эксперт Евгений Дикий в эфире "Radio NV" заявил, что у россиян прослеживается острый дефицит артиллерийских установок на фронте.

"Отсюда использование очень экзотической северокорейской артиллерии. К счастью, эта экзотическая артиллерия не сильно спасает, ведь она под войны 1940-1950 годов. Она мощная, но она очень неповоротливая. А в этой войне выживает только тот, кто очень быстро убегает от дрона. Поэтому корейская артиллерия не помогла", — пояснил Дикий.

Он отметил, что россияне ищут пути решения этой проблемы. И поэтому, в частности, в сети появятся видео, на которых РФ ставит на лафеты пушки от БМП.

"Эти лафетные конструкции с пушками из БМП-1 стреляют, на относительно небольшие расстояния прямой наводкой. Наступать ты с ним не полезешь и издалека врага не убьешь. Это фактически оружие для самозащиты в окопах. И то, что они клепают оружие для обороны в окопах — это тоже определенный сигнал. Они как минимум не исключают, что им придется отражать наши наступления, а не наоборот", — добавил Дикий.

КНДР продолжает существенно поддерживать страну-агрессора артиллерийскими снарядами

Аналитик Defense Express Сергей Згурец в эфире канала "Еспресо" заявил, что страна-агрессор не успевает восстанавливать запасы техники, которую теряет на фронте в Украине.

"Когда мы говорим о российских запасах по поводу использования советской техники, действительно есть хорошие анализы различных экспертов и аналитиков об исчерпании наиболее боеспособных из тех арсеналов, которые были у российской армии. Это касается бронетехники, танков и прежде всего артиллерии", — сообщил он.

Эксперт отметил, что именно в артиллерии ВС РФ понесли существенные потери на передовой. В то же время сейчас оккупанты не могут полностью восстанавливать старые запасы, ведь все боеспособные САУ и другие виды артиллерийского вооружения переброшены на ремонт.

"Действительно РФ не успевает делать что-то новое и не может делать что-то новое. Действительно это сотрудничество с Северной Кореей с точки зрения артиллерии и боеприпасов стало таким, достаточно полезным для РФ", — подтвердил Згурец.

По его словам, КНДР продолжает существенно поддерживать страну-агрессора артиллерийскими снарядами. В следующие три месяца Северная Корея планирует передать России 120 САУ "Коксан" калибром до 170-мм.

"То есть фактически по гаубицам крупного калибра речь идет о переброске 240 этих САУ. Это, в принципе, большое количество по сравнению с тем, что имела РФ до сих пор", — отметил аналитик.

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