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Кравцев Сергей
Российские войска не окружили тысячи украинских военных в Курской области, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Forbes.
Бои в Курской области. Фото из открытых источников
В публикации говорится, что этим заявлением Трамп отреагировал на эвакуацию около 10 000 украинских военных, которые покинули позиции в Курской области в понедельник или вторник. Несмотря на сообщения Трампа, украинские войска не были окружены.
В свою очередь оператор украинских беспилотников Кригсфоршер, который участвовал в боях под Курском, назвал заявление президента США ложью.
В материале говорится, складывается впечатление, что Дональд Трамп черпает информацию из Кремля и утверждает в унисон с Путиным, что Россия фактически держит в заложниках тысячи украинских военных в Курской области.
Но в Курской области уже нет многотысячного украинского войска. Они покинули это место несколько дней назад, несмотря на утверждение Путина.
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