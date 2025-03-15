Российские войска не окружили тысячи украинских военных в Курской области, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Forbes.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

"Просто сейчас тысячи украинских военных полностью окружены российскими военными и в очень плохом и уязвимом положении", — написал Трамп большими буквами в социальных сетях в пятницу.

В публикации говорится, что этим заявлением Трамп отреагировал на эвакуацию около 10 000 украинских военных, которые покинули позиции в Курской области в понедельник или вторник. Несмотря на сообщения Трампа, украинские войска не были окружены.

В свою очередь оператор украинских беспилотников Кригсфоршер, который участвовал в боях под Курском, назвал заявление президента США ложью.

"Наша команда хорошо понимает ситуацию в Курске", — отметил Татаригами, основатель аналитической группы Frontelligence Insight. "Окруженных нет".

В материале говорится, складывается впечатление, что Дональд Трамп черпает информацию из Кремля и утверждает в унисон с Путиным, что Россия фактически держит в заложниках тысячи украинских военных в Курской области.

"Я настойчиво просил президента Путина спасти их жизни", — написал Трамп.

Но в Курской области уже нет многотысячного украинского войска. Они покинули это место несколько дней назад, несмотря на утверждение Путина.

"Разумно полагаться на данные разведки, — советует Татаригами, — а не на слова Путина".

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами.