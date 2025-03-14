Ситуация очень сложная: Зеленский прокомментировал Курскую операцию

Зеленский заявил, что Курская операция выполнила свою задачу. Ведь ее с овдачей было оттянуть войска на себя из Покровска, Харьковского направления и Сум.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе встречи с журналистами.

"Наши ребята абсолютно героичны, они приняли на себя крепкий удар. Первым давление спало на Харьковском направлении – россияне оттащили в Курскую область максимальное количество войск. Потом они начали забирать силы с востока, но не оставляли главной цели – Покровска . Мы все это понимали. Просто люди крепкие, понимавшие, что в какой-то момент есть шанс, что россияне остановятся на Покровском направлении. Так оно и получилось ", – заявил он.

По его словам, благодаря операции удалось оттянуть российские войска от Покровского, Харьковского и Сумского направлений.

"Ситуация сейчас очень сложная. Я могу только поблагодарить наших воинов за эту операцию. Она свою задачу выполнила", – сказал президент.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин указал, что должен сделать Зеленский, чтобы спасти ВСУ в Курской области. Российский лидер Владимир Путин прокомментировал ситуацию в Курской области и прокомментировал обращение президента США Дональда Трампа.

Путин во время проведения оперативного совещания с постоянными членами Совбеза рассказал, что ознакомился с призывом Дональда Трампа пощадить украинские войска в Курской области.

“В случае сборки оружия украинским войскам в Курской области будет гарантирована жизнь и достойное обращение. Киев для реализации призыва Трампа должен предоставить приказ своим военным в Курской области сдаться в плен”, — отметил Путин.





