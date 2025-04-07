Действительно ли темпы российского продвижения в Украине снижаются: что говорят в США

Темпы российского наступления в Украине стабильно снижаются. За март 2025 года российские войска сумели сместить линию фронта лишь на 143 квадратных километра, что является самым низким показателем за последние пять месяцев. К такому мнению пришли американские специалисты Института изучения войны (ISW)

Наступление России. Фото из открытых источников

Аналитики обращают внимание, что по оценкам британского Министерства обороны, темпы продвижения российских войск неуклонно снижаются ежемесячно, начиная с ноября 2024 года. Если в ноябре российские войска захватили примерно 730 км² территории, то уже в декабре – 393 км², в январе 2025 года – 326 км², в феврале – 195 км², а в марте – только 143 км².

Похожие тенденции фиксирует и ISW на основе анализа геолокационных видео и спутниковых данных. По их подсчетам, российское продвижение в ноябре 2024 года составило 627 км², в декабре – 569 км², в январе – 427 км², в феврале – 354 км², а в марте – 203 км².

Эксперты отмечают, Министерство обороны Великобритании, скорее всего, использует другую методологию или источники для оценки российского продвижения в Украине, но отчет МО Великобритании похож с теми данными, которые есть в распоряжении ISW и которые подтверждают уменьшение ежемесячного российского продвижения в период с ноября 2024 года по март 2025 года.

У аналитиков есть свое объяснение замедления темпов оккупации. По данным ISW, в частности это объясняется удачными операциями ВСУ. В марте украинская армия провела локальные контратаки на Покровском и Торецком направлениях, восстановив утраченные позиции в этих районах и тем самым способствуя замедлению российского продвижения в Украине.

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