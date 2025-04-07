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Действительно ли темпы российского продвижения в Украине снижаются: что говорят в США

В ISW обращают внимание на успешных операциях Вооруженных сил Украины, что замедляет продвижение россиян

сегодня, 06:54
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Кравцев Сергей

Темпы российского наступления в Украине стабильно снижаются. За март 2025 года российские войска сумели сместить линию фронта лишь на 143 квадратных километра, что является самым низким показателем за последние пять месяцев. К такому мнению пришли американские специалисты Института изучения войны (ISW) 

Действительно ли темпы российского продвижения в Украине снижаются: что говорят в США

Наступление России. Фото из открытых источников

Аналитики обращают внимание, что по оценкам британского Министерства обороны, темпы продвижения российских войск неуклонно снижаются ежемесячно, начиная с ноября 2024 года. Если в ноябре российские войска захватили примерно 730 км² территории, то уже в декабре – 393 км², в январе 2025 года – 326 км², в феврале – 195 км², а в марте – только 143 км².

Похожие тенденции фиксирует и ISW на основе анализа геолокационных видео и спутниковых данных. По их подсчетам, российское продвижение в ноябре 2024 года составило 627 км², в декабре – 569 км², в январе – 427 км², в феврале – 354 км², а в марте – 203 км².

Эксперты отмечают, Министерство обороны Великобритании, скорее всего, использует другую методологию или источники для оценки российского продвижения в Украине, но отчет МО Великобритании похож с теми данными, которые есть в распоряжении ISW и которые подтверждают уменьшение ежемесячного российского продвижения в период с ноября 2024 года по март 2025 года. 

У аналитиков есть свое объяснение замедления темпов оккупации. По данным ISW, в частности это объясняется удачными операциями ВСУ. В марте украинская армия провела локальные контратаки на Покровском и Торецком направлениях, восстановив утраченные позиции в этих районах и тем самым способствуя замедлению российского продвижения в Украине.

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-6-2025
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