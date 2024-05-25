Действительно ли темп наступления РФ падает: в Генштабе Эстонии сделали заявление

Поставки нового вооружения и боеприпасов для ВСУ из стран Запада начали оказывать определенный эффект. В частности, темп наступления россиян на Харьковском направлении падает. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделали в Генштабе Эстонии, сообщает "ERR".

Российские военные. Фото: из открытых источников

"В последние дни Россия не добилась успехов ни на каком направлении или этот успех промежуточный. Однако ВС РФ продолжает ожесточенные обстрелы населения Украины и ее объектов", — заявили в Эстонии.

В Генштабе Эстонии заявили, что темп наступления российской армии в Харьковском направлении падает. Россия продолжает укреплять северный берег реки Волчья у населенного пункта Волчанск и увеличивать свое присутствие в "буферной зоне".

При этом в Эстонии предполагают, что из-за наращивания своих сил в этом регионе в ближайшем будущем могут быть созданы условия для расширения наступательных действий на другие приграничные районы.

Что касается Донецкой области, то, по мнению эстонских военных, россияне сохраняют былую интенсивность боевых действий, расширяя площадь захваченных территорий за счет локальных тактических успехов.

"Основные бои без существенных тактических изменений сосредоточены на Покровском направлении в районе населенного пункта Очеретино и вокруг Первомайского. Россия продолжает оказывать давление на Часов Яр", — пишут в Генштабе.

На южном направлении продолжаются бои в Запорожской области в Работино, однако украинская оборона держится. Также в Генштабе Эстонии заявили, что ВСУ продолжают удерживать плацдарм на левом берегу реки Днепр.

Читайте также на портале "Комментарии" — в своем традиционном вечернем видеообращении 24 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинским защитникам удалось взять под боевой контроль территорию приграничья, куда зашли российские оккупанты. Речь идет о Харьковской области.



