Действительно ли такие уж бессодержательные речи Путина: Что же происходит в РФ

Главу Украинского института будущего Вадим Денисенко коротко выделили в ряд важных для понимания украинцами аспектов того, что сейчас реально происходит в РФ, пишут "Комментарии".



Вадим Денисенко: Кремль, похоже, затягивает "большое" наступление и готовится к победе Путина на выборах

Выборы, возможно, важнее войны, — считает Денисенко, учитывая нынешнюю ситуацию в России. Говорит, что это, на первый взгляд, парадоксальное утверждение является одним из определяющих для предстоящего анализа всего происходящего и происходящего в РФ.

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"Путин, в своей психологии, человек-процесс, а не человек-импульс и действие. Для него важнее те процессы, которые обеспечивают его комфорт во власти. Нынешняя, санкционированная им война с Пригожиным и загон Кадырова в Чечню, без права участвовать во всероссийской повестке дня (как минимум в ближайшей перспективе) — это самое важное на сегодняшний день. Путин еще со времен противостояния Ельцин-Горбачев осознал, что человек с мандатом доверия избирателя всегда имеет более высокую легитимность, чем человек с мандатом доверия от элит. Избиратель дает ему возможность манипулировать элитами", – объясняет директор Украинского института будущего.

По его словам, российскому диктатору нужно относительно честно выигрывать в 2024 году. Война, в контексте выборов, не будет такой страшной, если он в зародыше задушит все и всех, что съедает его ядерный электорат. Причем это не просто ядерный электорат – самый радикальный электорат, чья идеология стала основой для всей нынешней пропагандистской машины.

Что касается Бахмута, как считает Денисенко, то он важен для Пригожина, но не для Путина. Вагнеровец попал в ловушку Бахмута, на взятие которого он поставил все. Для Путина более важно вернуться к формуле "У России есть два союзника – армия и флот". Пригожин в эту формулу не вписывается.

"Что для нас важнее, так это то, что после выступлений Путина дата взятия Бахмута для него не имеет большого значения. Он считает, что новое переформатирование армейских округов и новая модель управления армией наконец-то наведут там порядок (возвращаемся к теме процесса как основы мышления Путина), и постепенно российская армия будет двигаться вперед. При этом мы любим зацикливаться на датах (приказал взять Донбасс до 1 мая, например). Ему все равно, когда это будет, ему важно в своей голове воображать, что все идет по плану", — считает Вадим Денисенко.

Еще один важный для украинцев момент: что выберет Путин – затягивание времени на накопление боезапасов или непредсказуемый в результате блицкриг.

"Когда речь идет о большом наступлении, то должны понимать: россияне действительно к нему готовятся и действительно накапливают живую силу и технику. Если коротко, у них дилемма. Начать наступление сейчас, пока нам еще не дали достаточно оружия, но и они не до конца готовы, сделать ли это в мае-июне, когда они будут готовы, но и мы получим многое. Пока выглядит так, что более вероятен второй вариант", – резюмирует директор Украинского института будущего Вадим Денисенко .

Как писали ранее "Комментарии", за год войны армия РФ нанесла по территории Украины только с воздуха более 9600 ударов.