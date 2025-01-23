Действительно ли сотни бойцов в окружении в Великой Новоселке: что говорят в ВСУ

Ситуация вокруг Великой Новоселки в Донецкой области остается динамичной и сложной. Существует угроза оперативного окружения. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер оперативно-стратегической группировки (ОСГВ) войск "Хортица" Виктор Трегубов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, россияне прибегают к смешанным штурмам, но в основном пехотой. В целом населенный пункт сейчас находится в довольно сложном положении. Украинские военные делают все, чтобы не допустить дальнейшего продвижения врага.

"Сейчас непосредственно в зоне нашей (ОСУВ "Хортица", — ред.) ответственности находится главнокомандующий ВСУ (Александр Сырский, — ред.). И наиболее сложные направления, как Большая Новоселка и Покровское направление, находятся на постоянном контроле. Ситуация сейчас динамичная, тяжелая. Все у нас и в штабах, и все непосредственно на местах следят за ее развитием и рассматривают различные варианты как помочь, как ее улучшить", — добавил Виктор Трегубов.

Спикер ОСУВ отметил, что риска полного окружения в Великой Новоселке нет, но существует риск оперативного. В том же числе Силы обороны прилагают усилия, чтобы оккупантам не удалось заблокировать подходы к городу, которые враг пытается взять под огневой контроль.

"Там не очень удобно на самом деле. Там еще река протекает и, скажем так, она немного разрезает поселок. Поэтому там немного неудобно с маневрированием. Но тем не менее, все эти проблемы известны. Они были известны и раньше. И собственно разрабатываются варианты как этому противодействовать", — пояснил Виктор Трегубов.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинская оборона на Донбассе потерпела крах, сообщает издание Neue Zürcher Zeitung. Журналисты утверждают, что Силы обороны оказались в окружении в Великой Новоселки. При этом они полностью и отрезаны от снабжения.

Издание утверждает, что украинские военные заблокированы с трех сторон. Якобы они, чтобы выжить, пытаются эвакуироваться пешком или с помощью паромов через реку. При этом военные вынуждены бросать технику.



