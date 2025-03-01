Действительно ли снизилась интенсивность боев на фронте: что говорят в Минобороны

В феврале количество боевых столкновений на фронте уменьшилось. Однако за прошлый месяц возросло количество вражеских авиаударов по позициям украинских войск. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Украины.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в феврале было зафиксировано 3 274 боевых столкновения, а в январе — 5 087. В феврале российская тактическая авиация сбросила более 3 522 КАБов. В январе оккупанты применили около 2 400 управляемых авиационных бомб.

По информации Генерального штаба ВСУ, в феврале армия РФ понесла значительные безвозвратные и санитарные потери живой силы из 36 570 человек. Это численность условно трех мотострелковых дивизий.

Также в феврале наши защитники уничтожили и поразили: 1 415 артсистем противника. Такого количества хватило бы на укомплектование более 78 артиллерийских дивизионов (в артдивизионе армии РФ — 18 стволов); 331 вражеский танк. Условно это 10 вражеских танковых батальонов (в танковом батальоне армии РФ — 31 машина); 596 вражеских боевых бронированных машин. Условно — это количество ББМ для почти трех мотострелковых дивизий армии РФ.

Также в феврале украинские защитники поразили наибольшее количество автомобилей врага с начала широкомасштабного вторжения — 3 472 единицы автотранспорта и автоцистерн.

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