Оккупанты активизировались в Донецкой области: Сырский сообщил о замысле россиян

В связи с активизацией действий противника, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отработал в бригадах, ведущих оборону в Донецкой области на Новопавловском направлении (бывшее Марьинское – ред.). Об этом сообщил главком на своих страницах в соцсетях.

Сырский на фронте

"Противник на этом направлении интенсивно проводит наступательные действия, пытается прорвать оборону наших войск и захватить три населенных пункта. Однако с нашей стороны принят ряд мер по улучшению взаимодействия воинских частей и подразделений, проведена перегруппировка войск, что замедлило продвижение врага на большинстве угрожающих участков", – отметил Сырский.

Он сообщил, что замысел российских оккупантов на этих направлениях остается неизменным уже более трех лет, а именно – выйти на административные границы Донбасса.

"Впрочем, потери врага только растут, а планы так и остаются невыполнимыми. Наши воины наносят максимальные потери личному составу и технике врага. Выражаю искреннюю благодарность защитникам и защитницам Украины за результативность, мужество и стойкость", – подчеркнул главнокомандующий.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что оккупанты недавно продвинулись на Купянском направлении. 25 и 26 февраля российские войска проводили наступательные операции к северу от Купянска в районе Двуречной, Радьковки и Кондрашовки и к востоку от Купянска в районе Петропавловки.

26 февраля российский военкор заявил, что украинские войска контратаковали между Двуречьем и Западным (к северу от Купянска). 26 февраля украинский Генштаб опубликовал карту, на которой отмечено, что российские войска недавно продвинулись вдоль улицы Солнечной на севере Двуречной.