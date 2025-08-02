Действительно ли РФ в шаге от окружения Покровска: ответ британской разведки

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Кравцев Сергей
Российские захватнические войска усиливают попытки взять Покровск в окружение. В течение последней недели РФ достигла некоторых успехов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Минобороны Британии в X (Twitter).
Бои за Покровск. Фото: из открытых источников
Британские разведчики обращают внимание, что Покровск – это ключевой логистический центр украинских сил, который поддерживает операции в Донецкой области.
В сводке говорится, что оккупационные войска продвинулись на запад в районе шоссе H-32, в частности в направлении населенного пункта Родинское, через который проходит главный северный маршрут снабжения Покровска.
Также россияне захватили территорию к югу от шоссе, продвинувшись в районе Миролюбовки.
Как известно из открытых источников, в июле российские диверсионные и разведывательные группы пытались проникнуть в южную часть Покровска. Украинские силы провели операции по зачистке территории.
Читайте также на портале "Комментарии" — враг продолжает предпринимать попытки прорваться на Покровском направлении. Цель захватить Покровск и Мирноград оккупантам никто не отменял. Действительно ли ситуация ухудшилась? Какие новые планы оккупантов по Покровску? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.