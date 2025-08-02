Действительно ли РФ в шаге от окружения Покровска: ответ британской разведки

Российские захватнические войска усиливают попытки взять Покровск в окружение. В течение последней недели РФ достигла некоторых успехов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Минобороны Британии в X (Twitter).

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Британские разведчики обращают внимание, что Покровск – это ключевой логистический центр украинских сил, который поддерживает операции в Донецкой области.

"В течение последней недели РФ достигла постепенных успехов на северо-востоке от Покровска, пытаясь обойти и перерезать его логистические маршруты и наземные линии связи", — говорится в отчете британской разведки.

В сводке говорится, что оккупационные войска продвинулись на запад в районе шоссе H-32, в частности в направлении населенного пункта Родинское, через который проходит главный северный маршрут снабжения Покровска.

Также россияне захватили территорию к югу от шоссе, продвинувшись в районе Миролюбовки.

Как известно из открытых источников, в июле российские диверсионные и разведывательные группы пытались проникнуть в южную часть Покровска. Украинские силы провели операции по зачистке территории.

"Покровск, вероятно, был приоритетным направлением для России с момента захвата Авдеевки в феврале 2024 года. Российские усилия против укрепленного города стоили РФ больших потерь в живой силе и материальных ресурсах", — отмечает разведка.

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