Действительно ли РФ перемещает самолеты дальше от линии фронта: что произошло

После атаки на аэродром "Кущевская", российские оккупанты рассредоточили примерно 40 самолетов различных типов на многочисленных аэродромах дальше от линии фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Самолеты. Фото: из открытых источников

Британские разведчики отметили, влияние этого рассредоточения вряд ли будет сразу очевидным или драматическим. Однако Украина уже продемонстрировала способность наносить удары значительно дальше вглубь России, чем эти точки рассредоточения.

В Минобороны Британии подчеркивают, то, что Россия пошла на эти меры, означает, что продолжительность вылетов ее самолетов придется увеличить, чтобы сохранить такое же постоянство на поле боя, как было до сих пор.

"Это, в свою очередь, потребует использовать больше топлива и увеличит расходы, а также – нагрузку на экипажи", – говорится в сводке разведки.

Читайте также на портале "Комментарии" — удар дронами по российскому военному аэродрому "Кущевская" со складом планирующих бомб (КАБ) на Кубани 27 апреля стал одной из крупнейших атак с применением БПЛА по территории РФ с момента широкомасштабного вторжения. Об этом пишет "Forbes".

В материале говорится, что Кремль заявил об уничтожении всех 66 дронов, что авторы материала ставят под сомнение, ссылаясь на спутниковые снимки последствий атаки, которые запечатлели сгоревшие здания и груды уничтоженных КАБ.

"Снимки также могут намекать на уничтожение как минимум одного истребителя-бомбардировщика Су-34 — основного авианосца КАБ российских воздушных сил", — пишет журнал.

Также издание "Комментарии" сообщало — в британской разведке рассказали, какой удар ВСУ заставил оккупантов срочно прятать истребители.