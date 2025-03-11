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Действительно ли режим прекращения огня как никогда близок: у Зеленского сделали заявление

Андрей Ермак назвал главные предпосылки для длительного мира в Украине

сегодня, 14:23
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Кравцев Сергей

Установление длительного мира в Украине требует выполнения ряда предварительных условий, чтобы Москва не начала войну снова. Как передает портал "Комментарии", об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в статье для издания The Guardian.

Действительно ли режим прекращения огня как никогда близок: у Зеленского сделали заявление

Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

Глава ОП отметил, сегодня, с прибытием в Саудовскую Аравию на переговоры, "режим прекращения огня в трехлетней войне, которую Россия ведет против Украины, никогда не казался ближе".

Он отметил, что последние разговоры между Украиной и ее партнерами "породили большие надежды", что украинский народ очень скоро вернется к мирной жизни, которая была до начала войны в 2014 году и до чрезвычайного обострения в 2022 году.

"Я верю, что вместе с сильным американским лидерством мы сможем достичь этой цели", — отметил Ермак.

Он добавил, что украинский народ больше всего хочет, чтобы эта война прекратилась, но мир должен быть справедливым и устойчивым.

"Режим прекращения огня в Украине не наступит только благодаря дипломатическим жестам. Ряд предварительных условий играет решающее значение, чтобы обеспечить продолжительность мира", — отметил Ермак.

Также руководитель ОП перечислил эти предварительные условия, отметив, что они включают осуществление политического и финансового давления на Россию, чтобы увеличить для нее цену в случае возобновления войны.

Во-первых, Украина должна получить гарантии безопасности, которые обеспечат доверие к будущему соглашению о прекращении огня. Во-вторых, Европа должна действовать решительно, чтобы укрепить и увеличить санкции против России. И, в-третьих, Европа должна взять под контроль российские замороженные активы, чтобы обеспечить непрерывную и увеличенную поддержку для Украины.

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Источник: https://www.theguardian.com/commentisfree/2025/mar/11/us-leadership-european-support-ukrainians-peace-russia-jeddah
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