Действительно ли режим прекращения огня как никогда близок: у Зеленского сделали заявление

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Кравцев Сергей
Установление длительного мира в Украине требует выполнения ряда предварительных условий, чтобы Москва не начала войну снова. Как передает портал "Комментарии", об этом глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в статье для издания The Guardian.
Андрей Ермак. Фото: из открытых источников
Глава ОП отметил, сегодня, с прибытием в Саудовскую Аравию на переговоры, "режим прекращения огня в трехлетней войне, которую Россия ведет против Украины, никогда не казался ближе".
Он отметил, что последние разговоры между Украиной и ее партнерами "породили большие надежды", что украинский народ очень скоро вернется к мирной жизни, которая была до начала войны в 2014 году и до чрезвычайного обострения в 2022 году.
Он добавил, что украинский народ больше всего хочет, чтобы эта война прекратилась, но мир должен быть справедливым и устойчивым.
Также руководитель ОП перечислил эти предварительные условия, отметив, что они включают осуществление политического и финансового давления на Россию, чтобы увеличить для нее цену в случае возобновления войны.
Во-первых, Украина должна получить гарантии безопасности, которые обеспечат доверие к будущему соглашению о прекращении огня. Во-вторых, Европа должна действовать решительно, чтобы укрепить и увеличить санкции против России. И, в-третьих, Европа должна взять под контроль российские замороженные активы, чтобы обеспечить непрерывную и увеличенную поддержку для Украины.
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