Действительно ли РДК действует в связке с ГУР: у Буданова дали прямой ответ

Главное управление разведки Минобороны Украины действительно оказывает помощь российским добровольческим формированиям "Русский добровольческий корпус", "Свобода России" и "Сибирский батальон", которые действуют на территории России. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер ГУР Минобороны Андрей Юсов.

Российский добровольческий корпус. Фото из открытых источников

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины помогает добровольческим формированиям. Если мы говорим о действиях РДК и легиона "Свобода России", "Сибирского батальона", то это, в том числе, обязанность Украины. Эти люди пришли помочь украинцам освободиться от российских оккупантов и мужественно и героически себя проявляют на многих участках фронта, непосредственное участие принимают в серьезных операциях. Поэтому, конечно, и Украина должна помогать тем россиянам, которые борются с путинским режимом, чтобы освободить Россию от Путина", – высказался Юсов.

В свою очередь руководитель штаба РДК Александр с позывным "Фортуна" в эфире телемарафона заверил, что "идет развитие наступательных действий и продвижение по всей линии соприкосновения" в приграничных с Украиной регионах РФ.

По его словам, российские добровольцы задействовали все резервы для боевых действий.

Читайте также на портале "Комментарии" — прошла неделя с начала рейда легиона "Свобода России" (ЛСР), Русского добровольческого корпуса (РДК) и Сибирского батальона на территории Российской Федерации. Российские повстанцы уверяют, что уничтожили массу живой силы и военной техники путинской армии. А сам Путин после своего очередного переизбрания снова отреагировал на действия россиян, которые противостоят его режиму с оружием в руках. Пригрозил их уничтожением и созданием некой "санитарной зоны" на территориях Украины, приграничных с РФ. Что можно сказать о рейде российских добровольцев и реакции на это путинского режима на данный момент? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



