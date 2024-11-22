Действительно ли ракета "Рубеж" могла нести ядерный боезаряд: что известно о ядерном арсенале РФ

После информации об ударе межконтинентальной баллистической ракеты "Рубеж" по Днепру в очередной раз актуализировалась тема использования Россией ядерного оружия. Действительно ли ракета "Рубеж" сделана с расчетом на ядерный боезаряд? Что известно о ядерном арсенале РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Ракета "Рубеж"

"Рубеж" способна нести боевую часть массой до 1200 кг.

Военный эксперт и директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире канала "Эспрессо" отметил, что межконтинентальная баллистическая ракета "Рубеж" была разработана и испытана с использованием тротилового боезаряда исключительно для дальнейшего оснащения ядерным.

Эксперт пояснил, что "Рубеж" сначала проектировали и испытывали с тротиловым боезарядом как шаг к оснащению ее ядерной боеголовкой, а в обычном снаряжении использование этой ракеты просто не имеет смысла.

"Надо понимать, что такую ракету разрабатывали и испытывали с тротиловым эквивалентом (видимо, эксперт имеет в виду тротиловый заряд соответствующего веса, — ред.) только для того, чтобы потом установить туда ядерный боезаряд. Потому что в другом виде применение этой ракеты — необоснованно ничем", – сказал он.

По его словам, "Рубеж" способна нести боевую часть массой до 1200 кг, но использование ее в обычном снаряжении лишено смысла, поскольку стоимость одной ракеты стартует не менее 50 млн долларов, а эффект от взрыва не соответствует затратам.

"О межконтинентальной баллистической ракете "Рубеж" подают данные, что она может нести общую массу боевой части до 1200 кг. Использовать ее в обычном снаряжении просто нет никакого смысла, потому что ценник этой ракеты начинается по меньшей мере с $50 млн, а эффект от взрыва в 1 ,5 кг тротилового эквивалента не будет столь разрушительным", – заявил эксперт.

Он также подчеркнул, что подобный уровень разрушений можно достичь с помощью значительно более дешевых ракет.

Путин пытается запугать Запад

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона заявил, что РФ нанесла удар по Днепру межконтинентальной ракетой, способной нести ядерный заряд.

При этом эксперт отметил, о том, в каком состоянии и в объеме находится ядерный арсенал России, точно не знает даже западная разведка.

Обозреватель отметил, что недавно утвержденная российским лидером Владимиром Путиным "ядерная доктрина" направлена на устрашение Запада, чтобы сорвать разрешение для Украины бить дальнобойным оружием по военным объектам РФ.

"Ядерное оружие есть в состоянии гораздо хуже после распада Советского союза, но на каком уровне они могут его использовать и в каком количестве — эту информацию вряд ли знает полноценно даже западная разведка", — считает Коваленко.

Эксперт добавил, что у РФ есть соответствующий арсенал ядерного оружия, но есть сомнения, что он соответствует данным, имеющимся в открытых источниках.

"Скорее всего, это гораздо хуже. Даже на уровне хранения конвенционных боеприпасов, у них возникают большие проблемы. Что говорить за ядерное оружие, за которым требуется постоянный уход, обслуживание. Регламент к обслуживанию и хранению требует гораздо больше ресурсов", — отметил Александр Коваленко.

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