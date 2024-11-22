Действительно ли ракета "Рубеж" могла нести ядерный боезаряд: что известно о ядерном арсенале РФ

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Кравцев Сергей
После информации об ударе межконтинентальной баллистической ракеты "Рубеж" по Днепру в очередной раз актуализировалась тема использования Россией ядерного оружия. Действительно ли ракета "Рубеж" сделана с расчетом на ядерный боезаряд? Что известно о ядерном арсенале РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Ракета "Рубеж"
Военный эксперт и директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых в эфире канала "Эспрессо" отметил, что межконтинентальная баллистическая ракета "Рубеж" была разработана и испытана с использованием тротилового боезаряда исключительно для дальнейшего оснащения ядерным.
Эксперт пояснил, что "Рубеж" сначала проектировали и испытывали с тротиловым боезарядом как шаг к оснащению ее ядерной боеголовкой, а в обычном снаряжении использование этой ракеты просто не имеет смысла.
По его словам, "Рубеж" способна нести боевую часть массой до 1200 кг, но использование ее в обычном снаряжении лишено смысла, поскольку стоимость одной ракеты стартует не менее 50 млн долларов, а эффект от взрыва не соответствует затратам.
Он также подчеркнул, что подобный уровень разрушений можно достичь с помощью значительно более дешевых ракет.
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко в эфире телемарафона заявил, что РФ нанесла удар по Днепру межконтинентальной ракетой, способной нести ядерный заряд.
При этом эксперт отметил, о том, в каком состоянии и в объеме находится ядерный арсенал России, точно не знает даже западная разведка.
Обозреватель отметил, что недавно утвержденная российским лидером Владимиром Путиным "ядерная доктрина" направлена на устрашение Запада, чтобы сорвать разрешение для Украины бить дальнобойным оружием по военным объектам РФ.
Эксперт добавил, что у РФ есть соответствующий арсенал ядерного оружия, но есть сомнения, что он соответствует данным, имеющимся в открытых источниках.
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