Действительно ли появился шанс заставить РФ завершить войну: на Западе сделали заявление

У путинского режима остается не так много пространства для маневров в финансовой сфере. Именно поэтому у Запада появился шанс приблизить окончание войны в Украине, закрыв лазейки в санкциях, которые позволяют Путину продолжать выделать огромные суммы на затягивание войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico", цитируя старшего научного сотрудника Фонда защиты демократий Питера Дорана.

Кремль. Фото: из открытых источников

Эксперт в своей статье пишет, что планы Владимира Путина по расходам на 2025 год свидетельствуют о том, что Кремль намерен потратить на оборону 145 миллиардов долларов из примерно 436 миллиардов долларов госрасходов. Это составляет более 6,3% от ВВП России, что является самым высоким уровнем расходов со времен Холодной войны.

При этом аналитик указал, что по всему годовому бюджету разбросаны дополнительные выплаты, связанные с войной.

Доран указал, что реальная нагрузка на российскую экономику приближается к поразительным 10% ВВП.

Проблема российского бюджета в том, что правительство не получает достаточно денег, чтобы покрыть расходы, связанные с войной. Кремль вынужден работать с дефицитом, который в 2023 году около 34 миллиардов долларов.

Из-за санкций Москва не может сбалансировать финансовую отчетность за счет международных заимствований и вынуждена платить внутренним кредиторам по запредельным процентным ставкам — до 16% по 10-летним облигациям. Кроме того, власти опустошают Фонд национального благосостояния, который был припасен на "черный день".

Отмечается, что для Европы и США это возможность еще сильнее надавить на РФ. По словам эксперта, самый быстрый способ сделать это — снизить верхнюю границу цен на российскую нефть до 30 долларов за баррель и ужесточить санкции против незаконных покупателей в Китае, Индии и Турции, Европе и США. Ведь в нынешних правилах, установленных Западом, Москва нашла лазейку и активно ею использует, что позволяет ей зарабатывать. Ведь ежемесячно Москва получает от продаж энергоносителей около 9 миллиардов долларов в виде налоговых поступлений, в том числе около 1 миллиарда долларов от ЕС.

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