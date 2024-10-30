logo

BTC/USD

72518.35

ETH/USD

2688.03

LTC/USD

72.37

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Действительно ли появился шанс заставить РФ завершить войну: на Западе сделали заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Действительно ли появился шанс заставить РФ завершить войну: на Западе сделали заявление

Politico пишет о том, что в РФ назревает финансовый кризис

сегодня, 12:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

У путинского режима остается не так много пространства для маневров в финансовой сфере. Именно поэтому у Запада появился шанс приблизить окончание войны в Украине, закрыв лазейки в санкциях, которые позволяют Путину продолжать выделать огромные суммы на затягивание войны. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico", цитируя старшего научного сотрудника Фонда защиты демократий Питера Дорана.

Действительно ли появился шанс заставить РФ завершить войну: на Западе сделали заявление

Кремль. Фото: из открытых источников

Эксперт в своей статье пишет, что планы Владимира Путина по расходам на 2025 год свидетельствуют о том, что Кремль намерен потратить на оборону 145 миллиардов долларов из примерно 436 миллиардов долларов госрасходов. Это составляет более 6,3% от ВВП России, что является самым высоким уровнем расходов со времен Холодной войны.

При этом аналитик указал, что по всему годовому бюджету разбросаны дополнительные выплаты, связанные с войной.

Доран указал, что реальная нагрузка на российскую экономику приближается к поразительным 10% ВВП.

Проблема российского бюджета в том, что правительство не получает достаточно денег, чтобы покрыть расходы, связанные с войной. Кремль вынужден работать с дефицитом, который в 2023 году около 34 миллиардов долларов.

Из-за санкций Москва не может сбалансировать финансовую отчетность за счет международных заимствований и вынуждена платить внутренним кредиторам по запредельным процентным ставкам — до 16% по 10-летним облигациям. Кроме того, власти опустошают Фонд национального благосостояния, который был припасен на "черный день".

Отмечается, что для Европы и США это возможность еще сильнее надавить на РФ. По словам эксперта, самый быстрый способ сделать это — снизить верхнюю границу цен на российскую нефть до 30 долларов за баррель и ужесточить санкции против незаконных покупателей в Китае, Индии и Турции, Европе и США. Ведь в нынешних правилах, установленных Западом, Москва нашла лазейку и активно ею использует, что позволяет ей зарабатывать. Ведь ежемесячно Москва получает от продаж энергоносителей около 9 миллиардов долларов в виде налоговых поступлений, в том числе около 1 миллиарда долларов от ЕС.

Читайте также на портале "Комментарии" — санкции для смеха: на Западе признали, что экономика России растет.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости