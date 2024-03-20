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Действительно ли появился риск потери Роботино: в ВСУ дали ответ

Говоря о ситуации возле Роботино спикер Сил обороны юга заявила, что обстановка подвижная, но это не критичная

сегодня, 15:57
Автор:
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Кравцев Сергей
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В районе Роботино на Запорожском направлении ситуация динамичная, но нельзя говорить, что она критическая. Военные ее называют нормальным развитием боевых событий, учитывая те реалии, что есть. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Радио Свобода" рассказала начальница Объединенного координационного центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

Действительно ли появился риск потери Роботино: в ВСУ дали ответ

Роботино. Фото: из открытых источников

В частности, Гуменюк, реагируя на информацию аналитиков проекта Deep State о том, что российские силы продвигаются в селе Вербовое в направлении Роботино, отметила, что важно помнить, что на таких открытых поверхностях, как этот регион, действительно линия соприкосновения достаточно подвижна. И изменение позиций может происходить даже в течение суток – на несколько метров, несколько десятков метров. Но это не критично, это нормальное развитие боевых событий, уверяет Гуменюк.

"Мы можем говорить о том, что враг не прекращает там штурмовать, враг продолжает давить, имеет количественное преимущество и использует опять же "мясные" штурмы. Опять основная форма давления здесь – это группы количеством до отделения, сосредоточенные с разных направлений и направленные на наши позиции", – рассказала спикер.

Наталья Гуменюк акцентировала внимание, что возле Роботино российские силы активно используют контрбатарейную борьбу, в частности артиллерию и дроны. За прошедшие сутки 19 марта в этом районе было шесть штурмов, которые украинские силы отбили.

Общее количество российских войск на этом направлении, по словам Гуменюк, не увеличивается. В то же время военных оттуда отправляют на Херсонское направление.

"В частности, у них сложная ситуация и в направлении нашего левобережного плацдарма (на Херсонщине — ред.), где им трудно собирать группы для проведения штурмовых действий", – рассказала Гуменюк.

Также издание "Комментарии" сообщало – Путин сделал заявление о продолжении войны и пригрозил санитарной зоной.




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