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Действительно ли оккупанты в шаге от захвата Покровска: что заявили в США

По информации ISW, российские войска достигли значительных успехов на Покровском направлении

сегодня, 08:15 comments1117
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Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска достигли значительных тактических успехов на Покровском направлении на фоне сообщений о том, что украинские войска отошли из отдельных районов к юго-востоку от Покровска. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Действительно ли оккупанты в шаге от захвата Покровска: что заявили в США

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Отмечается, что геолокационные кадры, опубликованные 27 августа, подтверждают, что российские войска продвинулись более чем на два километра от своих последних подтвержденных позиций в северо-западную Новогродовку (к юго-востоку от Покровска) вдоль улицы Дубинина.

Это свидетельствует о том, что российские войска дополнительно удерживают позиции в центральной части города. 

Другие геолокационные кадры указывают на то, что российские силы незначительно продвинулись на юго-востоке Гродовки (к востоку от Покровска и северо-востоку от Новогродовки) и захватили Калиново (далее на юго-восток от Покровска и юго-восток от Новогродовки).

Читайте также на портале "Комментарии" — военный аналитик Александр Коваленко сообщил, что на Покровском направлении российские войска достигли критического рубежа, где можно остановить их продвижение — железнодорожной линии в Новогродовке. В своем Telegram-канале он отмечает, что следующим шагом оккупантов могут стать терриконы шахты "Новогродовская", от которых до Покровска остается всего 10 километров по прямой.

Коваленко прогнозирует, что город, который мог бы обороняться несколько месяцев, может полностью перейти под контроль российских оккупационных войск в течение ближайших 24 часов.

Первые штурмовые операции в окрестностях Новогродовки начались 21 августа. За менее чем неделю противнику удалось продвинуться по железнодорожной линии на расстояние 3,5 километра.

Эксперт отметил, что штурм железной дороги всегда был сложной задачей для врага, поскольку это препятствие похоже на естественную преграду, такую как река или водоем. Однако в этот раз ситуация другая. 




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