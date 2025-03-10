Действительно ли наступление российских войск остановилось: что происходит

Украинские защитники смогли остановить наступление России на востоке Донецкой области и начали постепенно отвоевывать небольшие территории. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The New York Times со ссылкой на украинских военных и аналитиков.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Несмотря на то, что Россия сохраняет инициативу и ежедневно осуществляет десятки атак на восточном фронте, ее войска подверглись значительному истощению. Более 15 месяцев активного наступления привели к потерям в технике и живой силе. Украинские военные, в свою очередь, используют эти обстоятельства в своих интересах.

"Российские наступательные усилия в Донецке остановились в последние месяцы из-за плохой погоды, истощения российских войск и эффективной адаптации Украины к тому, как российские войска воюют", — сказал старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир в Вашингтоне Майкл Кофман.

По его словам, хотя говорить о полной стабилизации фронта еще рано, ситуация значительно улучшилась благодаря инновациям, которые Украина применяет для компенсации нехватки ресурсов.

Украинские солдаты ожидают, что российские войска перегруппируются и активизируют свои наступательные действия, особенно на фоне приостановления военной помощи США и обмена разведданными. Это может существенно повлиять на ход боевых действий.

Вопрос обмена разведданными станет одной из главных тем встречи украинских и американских чиновников на этой неделе. Это будет первая личная встреча на высоком уровне после политических разногласий между президентами Трампом и Зеленским в Белом доме 28 февраля. Зеленский сообщил, что переговоры состоятся во вторник в Саудовской Аравии, а госсекретарь Марко Рубио будет представлять США. Также Зеленский анонсировал встречу с наследным принцем Мохаммедом бин Салманом в понедельник.

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