The Times назвало страну, которая подготавливает Украину к переговорам со США в Саудовской Аравии

Великобритания консультирует Украину по вопросам проведения переговоров с Соединенными Штатами в Саудовской Аравии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times".

Переговоры. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, в выходные советник британского премьера по национальной безопасности Джонатан Пауэлл отправился в Украину, чтобы предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому инструкции с целью избежать повторения катастрофической ссоры в Овальном кабинете с Дональдом Трампом.

"Предполагается, что Пауэлл посоветовал Зеленскому дать понять, что он реагирует на просьбы американцев, чтобы подчеркнуть Трампу, что Россия является главным препятствием на пути к миру", — пишет издание.

Премьер-министр Британии Кир Стармер также пытается убедить Трампа возобновить обмен разведданными с Украиной после того, как на прошлой неделе он был резко прекращен, что может помешать Киеву защитить свои города от российских ударов.

"Британия надеется, что Трампа удастся убедить отменить свое решение об обмене разведданными, которое считается более срочным и выполнимым, чем возобновление военной помощи, которую США также приостановили", — пишет The Times.

Отмечается, что в выходные Стармер говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который на этой неделе посетит Вашингтон, о необходимости возобновить обмен разведданными с Киевом. Пауэлл также настаивал на этом перед Майком Уолтцем, советником Трампа по национальной безопасности.

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