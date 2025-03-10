The Times назвало страну, которая подготавливает Украину к переговорам со США в Саудовской Аравии

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Кравцев Сергей
Великобритания консультирует Украину по вопросам проведения переговоров с Соединенными Штатами в Саудовской Аравии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Times".
Переговоры. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, в выходные советник британского премьера по национальной безопасности Джонатан Пауэлл отправился в Украину, чтобы предоставить президенту Украины Владимиру Зеленскому инструкции с целью избежать повторения катастрофической ссоры в Овальном кабинете с Дональдом Трампом.
Премьер-министр Британии Кир Стармер также пытается убедить Трампа возобновить обмен разведданными с Украиной после того, как на прошлой неделе он был резко прекращен, что может помешать Киеву защитить свои города от российских ударов.
Отмечается, что в выходные Стармер говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, который на этой неделе посетит Вашингтон, о необходимости возобновить обмен разведданными с Киевом. Пауэлл также настаивал на этом перед Майком Уолтцем, советником Трампа по национальной безопасности.
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