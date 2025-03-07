Какие ожидания от переговоров в Саудовской Аравии: от чего зависит их успешность

Владимир Зеленский анонсировал визит в Саудовскую Аравию, где состоятся переговоры с США о мире. В свою очередь президент США Дональд Трамп почти в ультимативной манере заявил, что у Украины и РФ нет другого выбора, кроме как договариваться и подписывать мирное соглашение. В то же время Институт изучения войны заявляет, что РФ не готова к компромиссу и прекращению огня. Учитывая такие заявления, каковы шансы, что переговоры все же состоятся и могут ли они быть результативными? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Переговоры в Саудовской Аравии. Фото: из открытых источников

Сближение Трампа с Путиным вызывает возмущение Китая

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок обратил внимание на тот момент, что Дональд Трамп уклонился от ответа, планирует ли он в ближайшее время посетить Саудовскую Аравию и встречаться там с Владимиром Путиным, но отметил, что имеет ряд требований к этой стране.

"Хотя традиционно первый свой зарубежный визит президент США совершает в Великобританию, но Трамп намекнул, что он может изменить эту традицию и совершит первый визит в ту страну, в которую этот визит будет наиболее экономически выгоден США. Поэтому нельзя исключать, что Трамп таки появится в Саудовской Аравии, как и нельзя исключать, что он там проведет переговоры с Зеленским. Особенно учитывая, что Трамп привык действовать очень быстро и медлить со своими решениями и планами он не собирается", – отметил эксперт.

Валерий Клочок подчеркнул, что всем нужно не принять, но понять одну вещь, а именно – для чего Трамп так сближается с Путиным.

"Мы уже много слышали о том, что это происходит для того, чтобы оторвать Россию от Китая. Я бы назвал это инструментом ослабления Китая. И Пекин уже чувствует, что Россия ускользает из его рук. Путину это нравится, ведь уменьшилась зависимость России от Китая. Условием такого ускользания является прекращение войны. Поэтому не очень обращайте внимание на то, что говорит Путин о каких-то территориях, также не нужно обращать внимания на те же заявления Лаврова. Позиция у Трампа абсолютно другая и в этой части он поддерживает Украину. Но Китай уже начал рефлексировать. Ему не нравится это сближение Вашингтона и Москвы", – отметил эксперт.

Важной есть реакция России

Политический эксперт Сергей Таран считает, что переговоры во вторник в Саудовской Аравии могут оказаться переломными.

"Важно будет даже не то, о чем на них договорятся США и Украина, а как на них отреагируют в России. Если будет содержательная реакция, тогда появятся шансы, что Дональд Трамп сможет навязать свое видение хронологии "мира" — сначала перемирие, потом выборы, затем мирное соглашение. Если нет – Трампу придется что-то очень менять. Для украинской делегации важно будет не давать поводов, чтобы переговоры срывались из-за позиции Киева. Если этому мирному процессу от Трампа суждена судьба умереть, пусть это будет сделано руками Владимира Путина", – прокомментировал эксперт.

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