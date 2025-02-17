Действительно ли на Донбассе серьезно обострилась обстановка: почему эта неделя станет решающей

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Кравцев Сергей
Все больше сообщений о том, что российские оккупанты, перегруппировавшись, начали вторую волну наступления на Донбассе. Действительно ли все очень серьезно? Почему эта неделя может стать решающей? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Руководитель программ безопасности центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире телемарафона заявил, что на Покровском направлении украинские защитники мощно сдерживали врага, что привело к серьезным потерям с его стороны, поэтому оккупантам пришлось оттягивать свои силы для перегруппировки.
По словам Лакийчука, это время Силы обороны Украины использовали для контрнаступления на юго-запад и на северо-восток от Покровска и было продвижение на критических направлениях.
При этом он добавил, что, вероятно, оккупанты завершили перегруппировку и уже вчера количество боестолкновений возросло в полтора раза, в частности, возле Покровска, Торецка, Часового Яра, а также возле Курахово.
По его словам, несмотря на большие потери в людях, технике, россияне продолжаются "мясные штурмы". При этом эксперт добавил, что оккупанты по количеству ресурсов имеют преимущество, а также у них серьезная авиационная поддержка.
Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире "Апостроф TV" заявил, что оккупанты снова нарастили количество боевых столкновений на Покровском направлении, привлекая к атакам тяжелую бронированную технику.
По словам эксперта, враг начал задействовать большое количество бронированной техники, потому что этому способствуют погодные условия — похолодало, почва стала твердой.
Он напомнил, что оккупанты наступают на Покровск с лета 2024 года и ничего не могут сделать, пытаются обойти город с разных сторон. По его словам, россияне сейчас попытаются усилить наступательные действия на Покровск, добавить туда людей, технику.
Алексей Гетьман отмечает, что у врага "окно возможностей" есть только до конца следующей недели, потому что холодная погода способствует привлечению тяжелой техники, а уже где-то на третью годовщину полномасштабного вторжения — 24 февраля, начнется потепление и тогда штурмовые действия делать будет крайне трудно.
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