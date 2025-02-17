Действительно ли на Донбассе серьезно обострилась обстановка: почему эта неделя станет решающей

Все больше сообщений о том, что российские оккупанты, перегруппировавшись, начали вторую волну наступления на Донбассе. Действительно ли все очень серьезно? Почему эта неделя может стать решающей? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Противник перегруппировал силы

Руководитель программ безопасности центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире телемарафона заявил, что на Покровском направлении украинские защитники мощно сдерживали врага, что привело к серьезным потерям с его стороны, поэтому оккупантам пришлось оттягивать свои силы для перегруппировки.

По словам Лакийчука, это время Силы обороны Украины использовали для контрнаступления на юго-запад и на северо-восток от Покровска и было продвижение на критических направлениях.

"Важно даже не продвижение, а то, что разбили те силы, которые сейчас будут снова лезть", — подчеркнул эксперт.

При этом он добавил, что, вероятно, оккупанты завершили перегруппировку и уже вчера количество боестолкновений возросло в полтора раза, в частности, возле Покровска, Торецка, Часового Яра, а также возле Курахово.

"Это говорит о том, что, перегруппировав силы, накопив резервы, враг прибегает ко второй волне наступления на Донбассе", — подчеркнул Лакийчук.

По его словам, несмотря на большие потери в людях, технике, россияне продолжаются "мясные штурмы". При этом эксперт добавил, что оккупанты по количеству ресурсов имеют преимущество, а также у них серьезная авиационная поддержка.

У врага есть "окно возможностей"

Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман в эфире "Апостроф TV" заявил, что оккупанты снова нарастили количество боевых столкновений на Покровском направлении, привлекая к атакам тяжелую бронированную технику.

По словам эксперта, враг начал задействовать большое количество бронированной техники, потому что этому способствуют погодные условия — похолодало, почва стала твердой.

"На Покровском направлении оккупанты давно не использовали тяжелую технику, а сейчас ее задействуют. Оккупанты давят, но каких-то неожиданностей со стороны россиян для Сил обороны нет, поэтому делается все, чтобы их остановить, а где можно перейти и к контрнаступательным действиям", — рассказал Гетьман.

Он напомнил, что оккупанты наступают на Покровск с лета 2024 года и ничего не могут сделать, пытаются обойти город с разных сторон. По его словам, россияне сейчас попытаются усилить наступательные действия на Покровск, добавить туда людей, технику.

Алексей Гетьман отмечает, что у врага "окно возможностей" есть только до конца следующей недели, потому что холодная погода способствует привлечению тяжелой техники, а уже где-то на третью годовщину полномасштабного вторжения — 24 февраля, начнется потепление и тогда штурмовые действия делать будет крайне трудно.

"Если захотят россияне захватить город или начать уличные бои, то следующая неделя может стать решающей. Если нет, то дальше по грязи они уже ничего особенного не сделают", — отметил эксперт.

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