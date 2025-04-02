Действительно ли мы на пороге конца миротворческих инициатив Трампа: каковы дальнейшие варианты

На фоне разговоров о подготовке РФ к новому массированному наступлению "Reuters" пишет о том, что чиновники администрации президента США Дональда Трампа в последние дни все активнее предполагают вероятность того, что США не смогут обеспечить мирное соглашение по Украине в течение ближайших нескольких месяцев. Это привело к разработке новых планов давления как на Киев, так и на Москву. Можно ли сказать, что мы приближаемся к фиаско миротворческих инициатив Трампа? Как дальше может развиваться ситуация в попытках усадить Россию за стол переговоров? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Путин публично демонстрирует, что Трамп не имеет на него влияния

Политолог, кандидат политических наук Денис Гороховский отметил, что перед выборами Дональд Трамп уверял, что сможет завершить за сутки войну. Впоследствии он говорил, что на это уйдет полгода. Сейчас уже очевидно, что шесть месяцев точно недостаточно для этого.

"В то же время нужно понимать, что не все, что публично заявляют политики, это то, что они планируют делать. Поэтому сложно сказать, действительно ли Трамп был убежден, что ему удастся быстро остановить агрессию России и завершить войну, то ли были только слова, которые нужно было озвучить в определенное время", – отметил Денис Гороховский.

Он добавляет, что также это касается и публичной лояльности со стороны американского президента по отношению к главе Кремля.

"Невозможно точно сказать, действительно ли Трамп рассчитывал лестностью задобрить Путина и таким образом прийти к компромиссу, был ли еще какой-то более сложный расчет. Но сегодня уже можно констатировать, что Путин публично демонстрирует, что Трамп не оказывает на него влияния. Это может вынудить Трампа вести против РФ более агрессивную политику. В то же время, всегда существует вероятность, что Трамп решит не рисковать и сконцентрируется на вопросе Израиля, чтобы занести себе в актив завершенную войну там, тем самым подтверждая образ миротворца. Тогда Украина останется без поддержки США, а Трамп всегда сможет заявить, что украинские власти отказались от его предложения о помощи в заключении мира. Это плохой для Украины сценарий", – отметил политолог.

Вариантов множество

Политолог, партнер международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун так прокомментировал ситуацию:

"Относительно миротворческих инициативах Дональда Трампа, не думаю, что мы сейчас наблюдаем фиаско, но точно приближаемся к вот тому психологическому дедлайну, который себе поставил Трамп, при поддержке финского лидера Александра Стубба, в том, чтобы дальше предпринимать более радикальные меры в контексте, в первую очередь, России. Потому что с Украиной проблем у Трампа действительно немного. Единственная, возможно, тема, которая его беспокоит и в которой он хотел бы больше прогресса – это соглашение о полезных ископаемых. Что касается мирных переговоров в практическом, прикладном контекстах, в том числе с привлечением российских чиновников или представителей бизнеса, Украина уже выразила свою готовность на каких-то паритетных условиях, где мы также имеем право голоса и влияние на ситуацию. А с Россией здесь проблем больше всего. Поэтому думаю, что следующими шагами от Трампа, уже выражающего свою обеспокоенность поведением России, может быть как усиление санкций, так и усиление поддержки Украины. Пока этот вариант не рассматривается и считается деструктивным, но за более чем три года войны пришли уже к выводу все наши западные партнеры, что единственный способ усадить Путина за стол переговоров – это сделать его слабым на поле боя. Думаю, что и эта истина дойдет до Трампа, который станет думать о том, как обеспечить Украину той техникой, которая могла бы изменить расклад сил на поле боя".

Эксперт отмечает, что без финансового сектора некуда. Однако Максим Джигун не считает, что нужно серьезно воспринимать угрозы Трампа санкциями. Они выглядят больше, как теория, чем практика, потому что 500% пошлины на страны, которые будут торговать с Россией нефтью или удар по теневому флоту – это, казалось бы, хорошие вещи, но с практической точки зрения по меньшей мере введение 500% пошлин – это фантастика.

"В таком случае придется вводить санкции и против Китая и Индии. То есть против ключевых мировых экономик. А ограничивать теневой флот и помогать Украине военным путем, думаю, это вполне реалистично. Как раз из-за этих размышлений об усилении военной поддержки Украины сейчас и идет речь о необходимости подписать соглашение между Украиной и США по редкоземам. Потому что это было бы оправданием, в том числе, для внутренней аудитории в том, что, почему человек, пришедший на основе фискальной подотчетности и уменьшении чеков в поддержку Украины, сейчас дает многомиллиардные финансовые и военные ассигнования Украине. Вот здесь как раз такое соглашение может помочь", – говорит собеседник портала "Комментарии".

Подытоживая Максим Джигун подчеркивает, что на самом деле вариантов много и большинство из них позитивны для Украины. Однако есть один вариант не слишком перспективный.

"Если Трамп просто потеряет интерес к этой войне и скажет, что пусть стороны разбираются сами, пусть Европа несет этот груз, мы просто самоустраняемся. Но я думаю, что предохранителем от реализации такого подхода является демонстрация слабости в таком случае перед Китаем – когда Трамп не смог справиться с маленькой с экономической точки зрения Россией, экономика которой равна экономике Техаса. Что тогда говорить о взаимодействии с Китаем, который преобладает Штаты во многих экономических и военных показателях?", – резюмировал политолог.

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