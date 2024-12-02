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Действительно ли Киев отказывается от позиции о выходе к границам 1991 года: что заявил Зеленский

Зеленский признал, что у ВСУ нет сил вернуть захваченные территории

сегодня, 11:11
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Кравцев Сергей

На сегодняшний день у украинской армии недостаточно сил, чтобы самостоятельно вернуть все оккупированные территории. Именно поэтому Киев будет искать дипломатические пути достижения мира. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Kyodo News" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Действительно ли Киев отказывается от позиции о выходе к границам 1991 года: что заявил Зеленский

Владимир Зеленский

Глава украинского государства отметил, что поддержки его страны со стороны партнеров "недостаточно" и призвал НАТО как можно скорее пригласить Киев к переговорам о членстве в Альянсе.

Президент откровенно признал, что ВСУ трудно вернуть силой некоторые оккупированные Россией части страны, включая Крым, который Россия аннексировала в 2014 году.

"У нашей армии для этого не хватает сил. Это правда. Мы должны найти дипломатические решения", – высказался украинский лидер.

При этом Владимир Зеленский отметил, что такие шаги можно будет рассматривать "только тогда, когда мы будем знать, что мы достаточно сильны", чтобы Россия не могла начать новую агрессию против Украины.

Президент подчеркнул, что война вступила в "сложный период". Его заявления, похоже, свидетельствуют об отходе от давней позиции, что Украина будет бороться за возвращение всех территорий, захваченных Россией.

Читайте также на портале "Комментарии" — канцлер Австрии Карл Нехаммер провел телефонный разговор с вновь избранным президентом США Дональдом Трампом, во время которого значительное внимание было уделено войне России против Украины. Об этом сам Нехаммер рассказал в интервью телеканалу "PULS 24".

Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский рассказал, от чего предостерегал Шольца, но тот его не послушал.




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