Действительно ли есть риски, что Украина останется без поддержки США: что заявил Зеленский

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Кравцев Сергей
Глава украинского государства Владимир Зеленский продолжает рассчитывать на принятие положительного решения в Конгрессе США относительно дальнейшей поддержки Украины. При этом президент признал, что "риски всегда есть", в частности – из-за давления и избирательного процесса. Поэтому если с помощью США возникнут проблемы, Украина рассчитывает на поддержку всего ЕС. Как передает портал "Комментарии", такое заявление лидер украинцев сделал на совместной пресс-конференции с немецким канцлером Олафом Шольцем в Берлине.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
Он отметил, что в США есть радикальные голоса и "очень горячие головы", которые "занимаются политическим процессом". Несмотря на это, Зеленский надеется, что Соединенные Штаты будут прагматичными.
По словам Зеленского, он надеется, что, все же, несмотря на все сложности, которые сегодня есть в Палате представителей или в Конгрессе в целом из-за выборов, найдется прагматичный американский подход к тому, что украинцы защищают безопасность всего мира.
При этом глава государства отметил, что, если с помощью Вашингтона и дальше будут возникать сложности, то Киев рассчитывает на усиление поддержки не только одной Германии, как лидера ЕС, но и остальных стран блока.
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