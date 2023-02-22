Действительно ли большое наступление не сбылось: чего ждать от врага

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов во время интервью отметил, что большое наступление России уже продолжается, но не все это даже видят — такого качества это наступление. Вместе с тем, по данным Института изучения войны (ISW), оккупантам не хватает свободных резервов, чтобы увеличить масштаб или интенсивность атак в Луганской области. Неужели опасность миновала и россия не способна повторить масштаб атаки 24 февраля 2022 года?

Фото: pixabay





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По мнению политолога Виталия Балы, делать оценки рано.





“Все говорили о 1800 танках, 400 самолетах, вертолетах, 3950 бронемашинах [которые Россия подготовила]… Они, насколько я понимаю, еще не были введены. Поэтому по поводу наступления все больше напоминает реалити-шоу, когда все пытаются поспешить что-нибудь прокомментировать. В этой ситуации для Украины гораздо важнее, как и каким образом произойдет контрнаступление Вооруженных Сил Украины, как начнут освобождать наши территории. Хочется верить, что большого наступления не будет, но я помню, что было много заявлений по поводу того, что закончились ракеты, были разговоры двух-трех волнах, а потом уже о трех-четырех", — отметил политолог.





Эксперт по военным вопросам Игорь Козий говорит: если отталкиваться от прогнозов ГУР, что решающие события на фронте состоятся до конца весны, возникает вопрос: может ли РФ за это время нам "что-то" подготовить?





"Если ЕС принимает решение, чтобы санкции работали, чтобы через третьи страны не попадали вещи для оборонки РФ, а они попадают. Могут ли они за это время что-нибудь подготовить? За такой короткий период – вряд ли. Именно поэтому, возможно, им нужна передышка”, — объясняет он.





Кроме того, продолжает эксперт, внутренние распри между вагнеровцами и Министерством обороны РФ играют в нашу пользу.





“С другой стороны, есть концентрация авиации, но понимаем, что эта концентрация — 700 самолетов — может превратиться просто в сбивание этих целей, которые окажутся в это время в воздухе. Но ведь и ПВО не все 100% целей сбивает”, — объясняет Козий.





Сейчас враг действительно не способен реализовать желание захватить Донецкую и Луганскую области, однако от намерений вряд ли откажется.





"Это время нам как раз и нужно, чтобы провести контрнаступление, выбить врага за пределы Украины, и готовиться к следующим агрессиям РФ, если, конечно, она не развалится", — резюмировал специалист.





Ранее мы писали, что в Минобороны Великобритании оценили наступление россиян.