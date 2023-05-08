Дети Украины и Карабаха гибнут от рекордного минирования территорий

Рубрики
МЕНЮ
Виталий Войчук
Минная угроза уносит и калечит детские жизни в Украине и
Азербайджане. Об общности проблемы засоренности
боеприпасами земель двух государств пишет Фокус.
"Даниил был жизнерадостным, любил мастерить, рисовать, заниматься спортом", — вспоминает дедушка 11-летнего Даниила Харченко из Черниговской области. До начала полномасштабной российской агрессии мальчик учился в 5-м классе. В марте прошлого года они вместе с мамой и 14-летним братом Богданом попытались на машине спастись от озверевших оккупантов. На трассе Чернигов-Киев автомобиль взорвался на российской мини: дети сгорели, их маму взрывной волной выбросило из машины, и она погибла.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Почти за год до этого, в июне 2021-го, другой 11-летний мальчик, Гисмет Байрамов, живший в селе Кельбаджарского района Азербайджана, вышел из дома на поиски пропавших родительских лошадей. Он вырос в фермерской семье, поэтому такое занятие было для него не ново. Но в этот раз мальчик домой не вернулся. Искали его почти три месяца. К концу сентября саперы обнаружили фрагменты тела Гисмета в горной местности, недалеко от деревни.
Местность была заминирована армянскими войсками при
отступлении из этого района в ноябре 2020 г. Тогда Азербайджан освободил
основную часть своих территорий, 30 лет находившихся под оккупацией. Но в
Кельбаджарском районе боев не было – войска Армении отступили оттуда
добровольно после поражения.
"Мины были установлены там при выводе вооруженных сил Армении
из Кельбаджарского района…", — пояснил представитель Азербайджана Яшар Алиев на
заседании Совбеза ООН.
Трагические судьбы Даниила и Гисмета подтверждают общность
Украины и Азербайджана в противостоянии внешней агрессии, угрозам
пророссийского сепаратизма и минного терроризма.
"После полномасштабного российского вторжения Украина
превратилась в наиболее загрязненную минами, бомбами и снарядами страну Европы",
— заявил премьер-министр Шмыгаль. Об этом же, но об
Азербайджане, говорил и президент республики Ильхам Алиев.
Три года азербайджанские власти продвигают эту проблему в
международных организациях. В апреле этого года президент
Азербайджана Ильхам Алиев предложил сделать гуманитарного разминирования 18
целью устойчивого развития ООН и создать Группу стран-единомышленников,
подвергшихся влиянию мин.
Между тем на армянском сайте Oragir.news размещено видео
обучения армянских подростков установке противопехотных мин. "Мина – инженерный
боеприпас, предназначенный для поражения живой силы", – объясняет начальник
штаба военно-патриотической организации "Атан" Эпрем Маргарян. Он также
является заместителем командира отряда Орлы 30 Арарат. Судя по
публикациям на их Facebook-странице, отряд является партнером пророссийской
армянской организации "Международный Союз казаков-миротворцев", которая 23
февраля разместила в своем профиле поздравления с флагом РФ и красной звездой.
Обсуждения
Новости