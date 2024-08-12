Каждый километр на войне имеет большое значение. Согласно последним данным, украинские войска смогли значительно продвинуться в Курской области, уверенно преодолевая расстояния в направлении востока от города Суджа. Эксперт по анализу открытых данных из издания BILD, Юлиан Рёпке, отмечает, что украинская бронетехника БТР-4 была замечена в деревне Гирьи, что на 22 километра юго-восточнее Суджи.

Украинская бронетехника продвинулась на 22 км восточнее Суджи

Наступление началось вдоль автодороги 38К-004 простирается как к югу, так и к северу от основного направления. Особое внимание атакующие силы уделяют путям, ведущим из Суджи в районный центр Белая.





"Украинский БТР-4 в деревне Гирьи, в 22 км к юго-востоку от Суджы Курской области. Неясно, каким путём он туда добрался, но двигался по дороге из Белой в направлении Суджи. Так что тут многое возможно, особенно на фоне сообщений России о приближении украинцев к Белой вчера утром", — написал эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

В воскресенье, глава Беловского района, Николай Волобуев, подтвердил, что диверсионно-разведывательные группы Украины действительно проникли в центральную часть Белой. Позже губернатор Курской области, Алексей Смирнов, заверил, что ситуация была стабилизирована. Однако уже сегодня в Беловском районе объявили эвакуацию

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