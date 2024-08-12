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Скабеева проговорилась: нестыковки в сообщениях Минобороны РФ

Скабеева в прямом эфире: противоречия в данных о численности ВСУ на границе

сегодня, 12:20
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Черновалова Кристина

Во время прямого эфира на канале "Россия 1" в программе "60 минут", обсуждая наступление ВСУ в Курской области, ведущая Ольга Скабеева невольно вызвала сомнения в достоверности официальных данных Минобороны РФ. Заявив о гибели почти тысячи украинских солдат за два дня, она непреднамеренно подвергла сомнению объявленные ранее цифры о наличии лишь 1000 перешедших границу солдат, тем самым открывая дискуссию о реальной численности участников наступления.

Скабеева проговорилась: нестыковки в сообщениях Минобороны РФ

Скабеева проговорилась в прямом эфире

Детали инцидента

Программа, которая традиционно служит платформой для поддержки линии российского правительства, на этот раз стала ареной неожиданного разоблачения. Обсуждение началось с оценки численности украинской группировки, когда Скабеева сообщила о гибели "280 солдат ВСУ на территории РФ за последние сутки". По её словам, накануне было уничтожено еще 660 человек. Эти данные вызвали вопрос у ведущей: "Сколько их, если только за двое суток уничтожена почти тысяча солдат ВСУ?"

Александр Коц, второй ведущий программы, напомнил, что ранее на совещании с Владимиром Путиным, начальник Генштаба Валерий Герасимов утверждал о пересечении госграницы РФ 1000 украинскими солдатами. Коц, избегая конкретных цифр, добавил: "Это сотни, если не тысячи", что лишь подогрело дискуссию о точности официальных данных.

Анализ и критика

Обозреватель немецкого издания BILD Филипп Пятов подчеркнул, что противоречивые данные в прямом эфире могут служить доказательством неточности официальной информации, предоставляемой Минобороны РФ. По логике ведомства, если перешли 1000 солдат и все они были убиты, наступление должно было прекратиться, однако оно продолжается.



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Источник: https://t.me/BILD_Russian/18164
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