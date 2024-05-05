Десятки тысяч военных: в ВСУ рассказали, сколько сил РФ есть у Часового Яра

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин подчеркнул, что российские захватчики хотят прорвать позиции ВСУ и перехватить стратегическую инициативу в войне. Но ситуацию контролируют Силы обороны. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Бои за Часов Яр (фото из открытых источников)

"Самые горячие направления это Авдеевское, Бахмутское и Новопавловское. Обстановка за последнюю неделю относительно обострилась, продолжаются тяжелые бои, однако ситуация контролируемая Силами обороны", — сообщил военный.

Хотя захватчик имеет определенные тактические успехи, но сейчас идет динамичное изменение обстановки. Российские оккупанты не прекращают попыток взять штурмом позиции украинских защитников, используют при этом все виды вооружения, активно применяют авиацию для ракетно-бомбовых ударов.

Спикер сказал, что стратегическая цель вражеских атак на Востоке Украины остается неизменной — выход на линию административной границы Донецкой и Луганской области.

Агрессор, по словам Волошина, не перестает вводить новые военные формирования, доукомплектовывает их и в разных направлениях это происходит по-разному.

"К примеру, на одном из направлений он оттащил свои подразделения на другое направление. То есть враг на разных направлениях сосредотачивает разное количество своего личного состава", — продолжил военный.

Еще он сообщил, что неподалеку от Временного Яра российский генералитет задействовал 20-25 тысяч военнослужащих, чтобы прорвать украинскую оборону.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у Буданова назвали город, потеря которого теперь только вопрос времени . Высотный опорный пункт в городе Часов Яр является для Украины предметом беспокойства, ведь его потеря открывает путь на последние крупные города Донецкой области, а его увлечения – это вопрос времени. Такое мнение в интервью изданию The Economist высказал заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.