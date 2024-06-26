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Десятки россиян попали в ловушку и заблокированы: новые подробности боев в Волчанске

С начала суток россияне начали две атаки в районе Волчанска, ВСУ противостоят врагу, рассказывает Повх.

26 июня 2024, 19:35
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российские войска остаются заблокированными на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области. Об этом сообщил спикер Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх в эфире "Радио Свобода". По его словам, с начала суток россияне начали две атаки в районе Волчанска, но ВСУ успешно противостоят врагу.

Десятки россиян попали в ловушку и заблокированы: новые подробности боев в Волчанске

Бои за Волчанск (фото из открытых источников)

Российские войска, заблокированные на заводе, пытаются прорваться, однако силы обороны отражают атаки. Повх не назвал количество остающихся на заводе российских военных, но подтвердил, что этот анклав остается под контролем украинских сил.

Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов также подтвердил, что ситуация в Волчанске изменчива, продолжаются уличные бои. Российские оккупанты терпят постоянные потери в попытках прорваться. Задача украинских военных состоит в нанесении максимального поражения по Липецкому и Волчанскому направлениям, уничтожая живую силу, военную технику и вооружение врага.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что морпехи сравняли с землей штурмовой отряд кафиров под Волчанском . Украинские морские пехотинцы разбили отряд российских штурмовиков под Волчанском в Харьковской области. Защитники показали видео сражений. Как сообщает портал "Комментарии", об этом сообщает 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского.

Кстати, ситуация в Харьковской области в полной мере стабилизирована, украинские защитники проводят мероприятия по выбиванию противника с позиций. Об этом в эфире канала "Эспрессо" рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92 ОШБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.                                      



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KnY3H9l46e8&ab_channel=%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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