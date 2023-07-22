Десантники впервые показали, как используют танк Challenger 2 (ВИДЕО)



















Украинские защитники имеют на вооружении один из лучших современных танков в мире Challenger 2 и эффективно его используют. Как передает портал "Комментарии", сообщает пресс-служба командования ДШВ.

Танк Challenger 2. Фото: из открытых источников

Бойцы показали маневры предоставленного Великобританией вооружения и поделились впечатлениями от использования танка.

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На видео – модель 1991 года, в ней используются боеприпасы 120 калибра двух видов: бронебойный и осколочно-фугасный. Танк отличается превосходной проходимостью, маневренный, огневая мощность – до 10 км, имеет ночной прицел, лазерный дальномер.

"Впечатления отличные, как на учениях, так и в действии", – отмечают десантники.

Военные уверены, если бы на начало полномасштабного вторжения российских войск в Украине была вся такая техника, как танки Challenger 2, то украинская армия смогла бы отбить атаку противника и не допустить оккупации даже части территории Украины.

Отметим, в мае официальный Лондон подтвердил, что все обещанные танки Challenger 2 уже переданы в бою и используются ВСУ по назначению.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что за месяц Украина в рамках контрнаступательных и наступательных действий вернула больше территорий, чем РФ захватила за год, процесс деоккупации идет крайне тяжело. В Офисе президента в очередной раз пояснили, что ВСУ замедляются из-за сильно заминированной территории, материально-технических проблем (поставки оружия), преимущества России в авиации. Вслед за главой Объединенного комитета начальников штабов США, генералом Марком Милли, в ОП предупреждают, что наши наступательные операции будут тяжелыми и длительными. О чем говорит происходящее на всех фронтах (включая дипломатический) на данный момент? Чего ожидаем в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.







