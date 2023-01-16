Дерусификация на фоне войны ужесточилась, - ученый

Смысл дерусификации и декоммунизации в Украине не в том, чтобы переименовать город или улицу, а о создании идентичности страны по своим стандартам во всех сферах жизни. Об этом в телеэфире сказал ведущий ученый Института политических и этнонациональных исследований им. И. Ф. Курас Владислав Гриневич, пишут "Комментарий".



Украинцы стали более категоричны ко всему советскому и российскому

По мнению Гриневича, именно во время войны этот процесс и ко времени, и к месту. Он также отметил, что после вторжения военных страны-террористки, украинцы более жестко стали относиться в целом ко всему российскому и советскому.

“Я вам хочу сказать, что именно вот начиная с 24 февраля прошлого года, вот эти вопросы, связанные с декоммунизацией, десоветизацией, деколонизацией, они носили такой довольно спокойный и мягкий характер, такая мягкая дерусификация шла. Сейчас она жесткий характер приобрела”, — отметил ученый.

Гриневич акцентировал, что после того, как Российская Федерация проявила себя как агрессор, процесс дерусификации активно начался в тех украинских городах, которые раньше положительно или нейтрально относились к России. При этом сносят не только памятники, относящиеся к историческим личностям, но и памятники русским писателям.

“И это в значительной степени связано с войной и изменением отношения к России, к русской культуре. Потому что российская культура, нация, которая нас уничтожает и проводит геноцид украинского народа, она не должна приветствоваться на нашей территории и каким-то образом поддерживаться”, — убежден Гриневич.

По мнению ученого, новое поколение украинцев только укрепит этот процесс.

Как писали "Комментарии", Молдова запускает процесс дерусификации. Своими крайне агрессивными действиями в Украине, Путин показал, что готов возложить на алтарь своей безумной идеи о былом имперском величии сотни тысяч жизней граждан бывшего СССР. Украина, Казахстан и Молдова это уже поняли и делают шаги для того, чтобы максимально быстро выпрыгнуть из этого автобуса, который на большой скорости мчится в темную бездну истории.



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