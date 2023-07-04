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Депутатам облсовета во Львове принесли повестки во время сессии

Украинцы не очень верят, что депутаты пойдут на войну

4 июля 2023, 22:25
Автор:
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Лиля Воробьева
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4 июля, перед началом заседания Львовского облсовета местным избранникам были вручены повестки. Об этом проинформировал избранник Львовского облсовета от ВО "Свобода"   Иосиф Сытник в социальных сетях.

Депутатам облсовета во Львове принесли повестки во время сессии

Депутаты получили повестки (фото из открытых источников)

"Сессия Львовского областного совета начинается со встречи с представителями Лычаковско-Железнодорожного ОРТЦК и СП Львова. Депутатам вручили Повестки. Слава Украине!", — сообщил депутат.


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Но сограждане с  недоверием  воспринимают такое сообщение. Подавляющее большинство оценивает такой факт как показуху.

"Это выглядит как издевательство над нами. Все и так понимают, что никто никуда не уйдет. Режут ножом по живому", "Откупятся и на том будет конец", "Не делайте цирк, никто никуда не уйдет", "Не верю", — комментируют украинцы эту новость в сетях.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, где проходит службу популярный артист . Известный исполнитель Виталий Козловский в эти дни не с помощью песни, а, взяв оружие в руки, защищает свою страну. Вчера певец проинформировал, что уже заменил микрофон автоматом.

Семь дней назад Виталий имел на руках повестку, затем прошел военно-врачебную комиссию и стал ждать отправления в воинскую часть. Сейчас уже известно, где Козловский будет проходить службу.

Об этом проинформировал его нынешний коллега – украинский военный Харитин Старский. На своей странице в социальных сетях он обнародовал снимок с артистом в военном камуфляже и подтверждает, что Виталий не пытался уклониться от того, чтобы выполнить свой долг перед страной, и сейчас проходит службу в Нацгвардии Украины "Рубеж", в составе бригады скорого реагирование.



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