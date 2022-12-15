Депутат ОПЗЖ передал российским оккупантам заводы

Служба безопасности Украины (СБУ) разоблачила бывшего главу Пологовского райсовета Запорожской области и местного депутата запрещенной партии ОПЗЖ, передавшего российским захватчикам заводы пищевой и химической промышленности в Запорожье. Об этом говорится в сообщении СБУ, передают "Комментарии ".



Правоохранители разоблачили коллаборанта из Запорожья

Силовики не назвали имя предателя, однако по обнародованной ими фотографии можно говорить, что речь идет о Сергее Калашнике.

По данным правоохранителей, после оккупации части региона злоумышленник одним из первых поддержал захватчиков за это стал руководителем местной оккупационной администрации.

Находясь на "должности", коллаборант выполнял указания Москвы по переустройству наших предприятий в пользу РФ. Речь идет об объектах химической и пищевой индустрии области, которые россияне планировали использовать для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и военных группировок. Предатель осуществил "инвентаризацию" местного бизнеса и обязал предпринимателей "перерегистрироваться" в созданной оккупантами "военно-гражданской администрации".

А еще он заставлял менеджмент украинских компаний платить "налоги" в бюджет РФ и поставлять готовую продукцию в Россию.

" Для координации работы коллаборанта за ним был "закреплен" российский куратор – заместитель губернатора Пензенской области. Именно с ним вражеский приспешник согласовал вопрос "передачи" агрессору украинских предприятий, а также организации и проведения псевдореферендума в захваченном районе ", — рассказывают в СБУ. Депутат ОПЗЖ был активным _ участником пропагандистских проектов Кремля и был "персонажем" псевдодокументальных фильмов одного из идеологов рашизма Охлобыстина.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в коллаборационной деятельности. Сейчас предатель скрывается на временно оккупированной территории Украины. Впрочем, СБУ установила места его пребывания и проводит меры по привлечению к ответственности.

Напомним, как писали "Комментарии", силовики провели обыски у представителей запрещенных политических партий: нашли оружие, георгиевские ленты и российские флаги. Проверки прошли в офисах и помещениях представителей запрещенных Коммунистической партии и политической партии "Русь единая ".



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