Денег на войну будет меньше: СМИ узнали к чему привели удары ВСУ по российским НПЗ

Экспорт российского дизеля по морю в апреле значительно сократится. Это связано с ударами по нефтеперерабатывающим заводам в России. Как передаёт портал "Комментарии", об этом пишет "Bloomberg".

Удары по российским НПЗ. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, в этом месяце погрузка российского дизельного топлива в портах Черного и Балтийского морей уменьшится примерно до 2,29 млн тонн.

Журналисты, ссылаясь на данные аналитической компании Kpler, уточняют, что таким образом Россия будет экспортировать чуть более 569 000 баррелей в день, что на 21% меньше, чем фактический ежедневный экспорт из тех же портов в марте. Тогда РФ продавала по 724 000 баррелей ежедневно.

В "Bloomberg" подчеркивают, что Россия сокращает поставки дизельного топлива по морю после того, как недельные темпы переработки сырой нефти упали до 10-месячного минимума из-за атак на нефтеперерабатывающие заводы.

Также ситуация усугубилась из-за сезонных ремонтных работ, которые снижают пропускную способность некоторых российских НПЗ и оказывают давление на дизельные потоки в стране.

В то же время российские чиновники заверяют, что экспорт дизельного топлива в стране пока не планируют запрещать.

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