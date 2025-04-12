Демилитаризация идет по плану: на сколько Украина увеличила производство крылатых ракет

В 2024 году Украина в 8 раз нарастила производство крылатых ракет по сравнению с предыдущим годом, а также существенно увеличила выпуск дальнобойных дронов и общий объем вооружений. Об этом заявил министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин во время брифинга ко Дню Оружейника.

Ракеты. Фото: из открытых источников

Министр проинформировал, в прошлом году украинская оборонная промышленность показала беспрецедентный рост. Чиновник отметил, что все познается в сравнении. Если еще несколько лет назад Украина производила только одну модель крылатой ракеты — "Нептун", то теперь имеет целую линейку дальнобойного оружия.

Минстратегпром также отчитывается о приросте производства дальнобойных дронов: их производство сумели нарастить более, чем в два раза по сравнению с 2023 годом и в 22 раза по сравнению с 2022.

Всего за 2024 год в Украине было создано 324 новых образца вооружения. В прошлом году Украина изготовила вооружения на общую сумму 9 миллиардов долларов.

"На этот год мы уже видим рост. Мы будем иметь возможность на конец этого года произвести вооружения военной техники на 35 млрд долларов внутри Украины", – высказался Сметанин.

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