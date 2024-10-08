Дефицит коллаборантов. На Херсонщину прибыли чиновники из Калининграда

Дефицит кадров в оккупационной администрации Херсонской области враг планирует преодолеть путем завоза командированных чиновников из Калининграда.

Россия отправила чиновников из Калининграда в Херсонскую область. Фото из открытых источников

Таким образом, сообщили в Центре национального сопротивления, враг планирует поддержать функционирование своих оккупационных структур, поскольку местное население не идет на работу к россиянам, а подавляющее большинство квалифицированных кадров покинуло регион.

В целом, отметили в Центре сопротивления, чиновников планируют в дальнейшем присылать из разных регионов, которые будут поочередно сменять друг друга.

По данным Центра сопротивления, российские гастролеры будут получать больше выплат, чем местные предатели, которые для оккупантов являются расходным материалом.

Центр национального сопротивления призвал жителей оккупированных регионов сообщать о врагах и предателях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в 2024 году в рядах Сил обороны Украины существенно возросло количество случаев дезертирства и самовольного ухода из воинской части. Согласно данным Офиса генпрокурора, за первые восемь месяцев 2024 года открыто 29 984 производства за самовольное оставление части украинскими военными, тогда как в 2022 году таких случаев было 6 641, а в 2023 году — 17 658.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что план победы Украины, с которым президент Владимир Зеленский ездил в США, сейчас совершенствуют и представляют западным партнерам. "Поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий. Важно, что перспектива должна быть понятна каждому в нашей стране", — заявил Владимир Зеленский.