Коллаборанты на оккупированных территориях Украины столкнулись с проблемой. Они просят путинский режим предоставить спасателей, поскольку на местах их не хватает. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления (ЦНС).

Оккупация. Фото: из открытых источников

Аналитики обратили внимание на два ключевых момента, почему так произошло. Во-первых, главной проблемой является нежелание местных работать с предателями. Во-вторых, большинство квалифицированных кадров покинули регион, либо отказываются работать в государственном секторе. Таким образом, враг испытывает дефицит кадров и вынужден завозить людей из России.

На этот раз коллаборанты в очередной раз дали запрос Кремлю по работникам МЧС, которых категорически не хватает на захваченных территориях. Поэтому оккупационные администрации рассчитывают на прибытие спасателей из России на ротационной основе.

Читайте также на портале "Комментарии" — на временно оккупированных территориях Херсонской области участились случаи дезертирства среди российских солдат. Для борьбы с этим явлением командование использует заградительные отряды. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

В сообщении говорится, что что причиной побега и случаев самокалечения является нежелание оккупантов умирать из-за амбиций российского диктатора Владимира Путина. "Для поиска дезертиров в регион прибыли дополнительные силы Росгвардии, которые выполняют роль заградительных отрядов", — говорится в сообщении.

Также издание "Комментарии" сообщало – Асад умолял Путина предоставить ему помощь: в ЦНС рассказали, как Кремль кинул союзника.



