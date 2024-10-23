Деэскалация возможна. Зеленский рассказал, как приблизить конец войны

Взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре может стать первым шагом к завершению горячей фазы российско-украинской войны.

Зеленский назвал шаг, который приблизит завершение войны. Фото из открытых источников

Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает The Financial Times.

"Мы увидели во время первого мирного саммита, что может быть принято решение по энергетической безопасности. Другими словами: мы не нападаем на их энергетическую инфраструктуру, а они не нападают на нашу. Может ли это привести к концу горячей фазы войны? Я так думаю", – заявил Владимир Зеленский.

Ранее Россия заявляла, что накануне операции в Курской области Украина якобы отказалась пойти на договоренности, предусматривающие отказ от ударов по объектам энергетики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Северная Корея может перебросить в Украину военных из Сил специальных операций (SOF). Как пишет британская газета The Telegraph, северокорейские войска SOF являются "одним из самых секретных подразделений такого рода в мире". Издание отмечает, что в докладах западных аналитиков SOF называют "высококвалифицированными войсками, оснащенными лучшим снаряжением, доступным для опасных, но важных миссий".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что командование ВСУ признало, что темпы мобилизации в Украине пошли на убыль. На сегодняшний день средняя численность одновременной подготовки новобранцев украинской армии в учебных центрах составляет около 20 тысяч человек, сообщил представитель Генштаба ВСУ Василий Румак. По его словам, еще несколько месяцев назад количество одновременно учившихся мобилизованных достигало почти 35 тысяч.