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Марьян Ощановский
Взаимное прекращение ударов по энергетической инфраструктуре может стать первым шагом к завершению горячей фазы российско-украинской войны.
Зеленский назвал шаг, который приблизит завершение войны. Фото из открытых источников
Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, сообщает The Financial Times.
Ранее Россия заявляла, что накануне операции в Курской области Украина якобы отказалась пойти на договоренности, предусматривающие отказ от ударов по объектам энергетики.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Северная Корея может перебросить в Украину военных из Сил специальных операций (SOF). Как пишет британская газета The Telegraph, северокорейские войска SOF являются "одним из самых секретных подразделений такого рода в мире". Издание отмечает, что в докладах западных аналитиков SOF называют "высококвалифицированными войсками, оснащенными лучшим снаряжением, доступным для опасных, но важных миссий".
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что командование ВСУ признало, что темпы мобилизации в Украине пошли на убыль. На сегодняшний день средняя численность одновременной подготовки новобранцев украинской армии в учебных центрах составляет около 20 тысяч человек, сообщил представитель Генштаба ВСУ Василий Румак. По его словам, еще несколько месяцев назад количество одновременно учившихся мобилизованных достигало почти 35 тысяч.
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