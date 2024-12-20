DeepState сообщил об окружении ВСУ: военные отреагировали

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Кравцев Сергей
Информация об окружении украинских военных в районе населенного пункта Успеновка не соответствует действительности. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" в Telegram.
ВСУ. Фото из открытых источников
В ОСГВ "Хортица" отметили, что со ссылкой на ресурсы портала DeepState в СМИ распространяется информация о пребывании отдельных подразделений Сил обороны Украины в оперативном окружении в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое.
В частности, отмечается, что воинские части, которые в течение длительного времени вели тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника осуществили необходимые маневры во избежание окружения и продолжают выполнение операционных задач на рубеже Курахово — Константинопольское.
Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупанты захватили Трудовое и Успеновку, завершив оккупацию последнего фрагмента "Успеновского мешка". К сожалению, не все украинские военные смогли выйти из окружения. Об этом говорилось в сообщении DeepState.
Аналитики отмечают, захват россиянами Трудового и Успеновки стал окончательным завершением оккупации "Успеновского мешка". Эксперты акцентируют, что не все украинские подразделения смогли выйти из окружения. Этот вопрос, как отмечают в DeepState, остается на совести тех, кто допустил такую ситуацию.
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