DeepState сообщил об окружении ВСУ: военные отреагировали

Информация об окружении украинских военных в районе населенного пункта Успеновка не соответствует действительности. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" в Telegram.

ВСУ. Фото из открытых источников

В ОСГВ "Хортица" отметили, что со ссылкой на ресурсы портала DeepState в СМИ распространяется информация о пребывании отдельных подразделений Сил обороны Украины в оперативном окружении в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое.

"Данная информация не соответствует действительности. Главнокомандующим Вооруженных сил Украины было принято решение о выводе подразделений Сил обороны Украины из соответствующего района во избежание окружения", — говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что воинские части, которые в течение длительного времени вели тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника осуществили необходимые маневры во избежание окружения и продолжают выполнение операционных задач на рубеже Курахово — Константинопольское.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупанты захватили Трудовое и Успеновку, завершив оккупацию последнего фрагмента "Успеновского мешка". К сожалению, не все украинские военные смогли выйти из окружения. Об этом говорилось в сообщении DeepState.

Аналитики отмечают, захват россиянами Трудового и Успеновки стал окончательным завершением оккупации "Успеновского мешка". Эксперты акцентируют, что не все украинские подразделения смогли выйти из окружения. Этот вопрос, как отмечают в DeepState, остается на совести тех, кто допустил такую ситуацию.

"Сейчас противник перегруппировывается на занимаемом участке, а также активизировался на флангах уже нового потенциального "мешка". Без перестану осуществляются штурмовые действия из Старых Тернов в направлении отрезка Шевченко-Андреевка. Дополнительное давление присутствует со стороны Сонцовки, которую московиты также недавно заняли полностью", – отмечали в DeepState.



