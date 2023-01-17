Даже не входил в штат ОП: у Зеленского объяснили, как уволили Арестовича

Представитель украинского президента Сергей Никифоров рассказал новые детали об увольнении Алексея Арестовича с должности внештатного советника ОП. Об этом он рассказал в комментарии изданию LIGA.net .

Увольнение Арестовича (фото из открытых источников)

"Приказ об освобождении Арестовича звучит так: "Освободить Алексея Арестовича от исполнения обязанностей советника Офиса президента, в скобках – вне штата", – сказал Сергей Никифоров.

Отвечая на вопрос журналиста о том, как можно уволить человека, официально не числившегося среди штата Офиса президента, спикер Владимира Зеленского сказал: "Я не готов вдаваться в детали юридические, но даже вне штата человек был как-то оформлен".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, почему Арестович решил пойти на хайпи . Советник Офиса президента (ОП) Алексей Арестович написал заявление об освобождении от должности по собственному желанию. Это произошло после того, как в Верховной Раде начали собирать подписи, требуя его увольнения. Причиной стало резонансное заявление Арестовича о том, что удар российской ракетой по многоэтажному дому в Днепре, повлекшем множество жертв, якобы произошел после того, как ракета была сбита украинскими силами ПВО. Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда считает, что проблема в том, что ситуация с Арестовичем показала неловкость и неэффективность государственной информационной политики Украины. Когда люди, имеющие "высокое звание" советников, могут наполнять информационное пространство абсолютной бессмысленностью, а также заявлениями, которые имеют гораздо более печальные последствия. По мнению основателя социологической компании Active Group, политического эксперта Андрея Еременко, ситуация с Арестовичем говорит о том, что и он, и ОП, похоже, не безразличны к тому, чтобы слышать общество.

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