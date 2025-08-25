Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Несмотря на то, что в августе глава Белого дома Дональд Трамп провел отдельные встречи с Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским и европейскими лидерами, его мирные инициативы были подорваны ударами России по Украине, в частности по американскому заводу на прошлой неделе. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет NBC News.
Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото: из открытых источников
В публикации говорится, что Белый дом сейчас хочет организовать встречу Путина и Зеленского, но заявления главы МИД России Лаврова указывают, что позиции обеих сторон остаются далекими и смысла в такой вустречи просто нет.
В публикации указывается, что Украина испытывает сейчас давление с целью заставить ее отказаться от оккупированного Крыма и территорий Донбасса, а еще забыть о вступлении в НАТО.
Лавров в интервью заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отказался согласиться на эти условия.
Также Лавров заявил, что Россия требует от Украины отменить законы, которые ограничивают русский язык и якобы притесняют УПЦ МП.
При этом, министр иностранных дел России добавил, что Зеленский де-факто является лидером, но "по конституции Украины господин Зеленский сейчас нелегитимен", а для подписания документов "нужна четкая легитимность".
Читайте также на портале "Комментарии" — почему подготовка встречи Зеленского и Путина зашла в тупик: какую игру ведут Украина и РФ.
Также издание "Комментарии" сообщало – есть очень большие сомнения, что российский диктатор Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский встретятся для обсуждения прекращения войны. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в эфире телеканала ABC News высказал бывший директор ЦРУ и генерал армии в отставке Дэвид Петреус.