За последние месяцы Россия активизировала усилия по дезинформации с целью дискредитации президента Украины Владимира Зеленского.

РФ развернула дезинформационную кампанию против Зеленского. Фото из открытых источников

Как пишет издание CNN, по оценке разведки США, полученной телеканалом и подтвержденной чиновником администрации Джо Байденом, РФ разжигает критику относительно деятельности Зеленского.

По данным издания, российская дезинформация делает упор на две темы – уход украинских сил из Авдеевки и отсрочку президентских выборов в Украине. Говоря о выборах, россияне пытаются раздуть тезис о якобы нелегитимности Зеленского.

Чиновник администрации Байдена объяснил изданию, что США обеспокоены влиянием российской дезинформации не на Украину, а на западных союзников. По его мнению, российская дезинформация может подорвать поддержку Киева.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что повторное вторжение российской армии в Харьковскую область должно побудить украинские власти пересмотреть подходы к вопросам строительства фортификационных сооружений и общей мобилизации, отметил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Харьковской области российская армия пытается закрепиться на северных окрестностях Волчанска, чтобы продолжить продвижение с целью захвата города. Российский министр посетовал, что главной причиной дефицита полицейских является низкая заработная плата. По его словам, в Москве недостаток участковых сейчас составляет 75%, что говорит о том, что "один сотрудник органов внутренних дел работает за четырех".