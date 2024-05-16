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Давит на "нелегитимность". РФ усилила дискредитацию Зеленского

Российские спецслужбы распространяют дискредитационную информацию об украинских властях

сегодня, 00:30
Автор:
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Марьян Ощановский
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За последние месяцы Россия активизировала усилия по дезинформации с целью дискредитации президента Украины Владимира Зеленского.

Давит на "нелегитимность". РФ усилила дискредитацию Зеленского

РФ развернула дезинформационную кампанию против Зеленского. Фото из открытых источников

Как пишет издание CNN, по оценке разведки США, полученной телеканалом и подтвержденной чиновником администрации Джо Байденом, РФ разжигает критику относительно деятельности Зеленского.

По данным издания, российская дезинформация делает упор на две темы – уход украинских сил из Авдеевки и отсрочку президентских выборов в Украине. Говоря о выборах, россияне пытаются раздуть тезис о якобы нелегитимности Зеленского.

Чиновник администрации Байдена объяснил изданию, что США обеспокоены влиянием российской дезинформации не на Украину, а на западных союзников. По его мнению, российская дезинформация может подорвать поддержку Киева.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что повторное вторжение российской армии в Харьковскую область должно побудить украинские власти пересмотреть подходы к вопросам строительства фортификационных сооружений и общей мобилизации, отметил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Харьковской области российская армия пытается закрепиться на северных окрестностях Волчанска, чтобы продолжить продвижение с целью захвата города. Российский министр посетовал, что главной причиной дефицита полицейских является низкая заработная плата. По его словам, в Москве недостаток участковых сейчас составляет 75%, что говорит о том, что "один сотрудник органов внутренних дел работает за четырех".



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Источник: https://edition.cnn.com/2024/05/15/politics/us-intelligence-russia-disinformation-zelensky/index.html
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Обсуждения

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Правдоруб

15 мая 2024, 23:57

Очередной обман, рашка-парашка виновата что у нас корупция, казно крадство за шкаливат. О чем говорить если даже на фортификациях деньги украли так и не построили. Всей партии слуга народа пора на нары вместе из зеленским и ермаком.


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