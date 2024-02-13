"Давайте оценивать действия, а не происхождение человека": в ОПУ ответили на хейт против Сырского

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк призвал оценивать деятельность нового Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского на должностях в украинской армии, а не его происхождение или местожительство членов его семьи.

У Зеленского ответили на упреки в отношении Сырского. Фото из открытых источников

Как известно, после назначения Сырского российская пропаганда начала активно распространять информацию о том, что новый Главнокомандующий ВСУ родился во Владимирской области (СССР), а его родители продолжают проживать в РФ.

По словам советника главы ОПУ, не корректно обвинять в чем-то человека, учитывая только его место рождения.

"Давайте оценивать действия человека, а не то, где он родился и где живет часть его семьи. Взрослый человек несет ответственность за себя сам, он же не несет ответственность за своих родных и близких, которые не являются членами непосредственно его семьи , если они живут своей жизнью. У Сырского очень четкая, конкретная биография человека, умеющего проводить успешные антироссийские военные операции", — сказал Михаил Подоляк.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывший президент США Дональд Трамп заявил, что будет поощрять Россию напасть на страны НАТО, которые не выполняют обязательства перед Альянсом и не платят 2% на оборонные нужды. По словам Трампа, в случае его победы на выборах США не будут защищать некоторых из членов НАТО от РФ. В Белом доме резко критиковали слова Трампа, позволяющего делать России все, что ей вздумается.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что одной из причин увольнения Валерия Залужного было то, что президент Украины Владимир Зеленский начал все чаще вмешиваться в военные вопросы, что вызвало недовольство у Главнокомандующего ВСУ. По словам заместителя главного редактора BILD Пауля Ронцхаймера, который с начала российского вторжения регулярно бывает в Украине и общается с чиновниками, с течением войны президент стал все больше вмешиваться в дела военных.